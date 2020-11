Raffaella Mennoia scrive un libro | Editore cercasi fuori Uomini e Donne

E’ tra le autrici storiche di Uomini e Donne e lavora dietro le quinte del programma fin da quando è nato prima il trono classico, poi il trono over. Si tratta, naturalmente, di Raffaella Mennoia, l’autrice responsabile del trono classico di Uomini e Donne, nonché braccio destro di Maria De Filippi. A quanto pare, Raffaella Mennoia ha molte novità in serbo per i suoi numerosissimi follower, nonostante non sia in video, ma dietro le quinte. L’annuncio è di poche ore fa, Raffaella Mennoia scrive un libro sull’amore e cerca un editore coraggioso fuori Uomini e Donne.

L’annuncio da parte dell’autrice è arrivato in seguito a una registrazione piuttosto movimentata del talk show sui sentimenti e sembra essere solo scherzoso. Tuttavia, non ci sarebbe davvero nulla di strano se Raffaella trasformasse questo proposito canzonatorio in realtà. Del resto, dopo anni a raccontare come nasce l’amore a tutte le età, Raffaella è davvero diventata un’esperta.

Raffaella Mennoia vuole scrivere un libro

Non si sa se Raffaella Mennoia scrive davvero un libro sull’amore a Uomini e Donne, ma che due cose sono certe. Molti editori sarebbero più che pronti a pubblicare cosa accade davvero dietro le quinte di Uomini e Donne, raccontato proprio dalla penna di Raffaella Mennoia. E non mancherebbe di certo il materiale per un testo piuttosto corposo, visti gli anni di permanenza al fianco di Maria De Filippi.

Chi la conosce e la segue, sa bene che Raffaella Mennoia è molto attiva sui social, soprattutto per le cause, anche sociali, che le toccano il cuore. L’autrice di Maria De Filippi ha sempre fatto sue parole di grande amore e rispetto per il proprio lavoro e per il proprio ruolo a Uomini e Donne. Solo pochi giorni fa, Raffaella Mennoia ha espresso tutta la sua emozione per il percorso di Davide Donadei e per i baci scambiati con le corteggiatrici.

Tutti i segreti del dietro le quinte di Uomini e Donne

Tuttavia, sono moltissime le coppie che, passato, Raffaella Mennoia ha contribuito a far nascere a Uomini e Donne e, con le quali, ancora oggi, l’autrice conserva ottimi rapporti. Del resto, non sono neppure mai mancate le polemiche a Uomini e Donne. Tanto che, gli stessi follower di Raffaella Mennoia hanno commentato il fatto che l’autrice potrebbe scrivere anche un libro su tutti coloro che, negli anni, hanno tentato di truffare il pubblico, approfittandosi della popolarità acquisita grazie a Uomini e Donne.

A tornare alla mente è sempre lo scandalo legato all’ex tronista Sara Affi Fella, oggi mamma da poche settimane, la quale, ai tempi del suo trono, fece il suo percorso e la sua scelta pur essendo ancora fidanzata. Cosa accadrà in futuro a Uomini e Donne?