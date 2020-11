Ricetta biscotti della nonna: ingredienti, preparazione e consigli

La colazione è un pasto importante della giornata vale la pena dedicare a questo momento il giusto spazio. Nella colazione all’italiana non possono mancare i dolci come i friabili croissant e i soffici ciambelloni. Accanto a queste delizie troviamo i biscotti da inzuppare nel latte caldo, caffelatte oppure nel tè per iniziare la giornata. Questo pomeriggio vi proponiamo la ricetta dei biscotti della nonna, dei golosissimi biscotti adatti per essere consumati in ogni momento della giornata. Prepararli è molto semplice, vediamo cosa ci occorre.

Biscotti della nonna – Ingredienti

Ingredienti per circa 20 biscotti.

Farina 00 550 g

Zucchero di canna 180 g

Olio di semi di girasole 150 g

Latte intero 120 g

Uova (circa 3) 165 g

Ammoniaca per dolci 10 g

Baccello di vaniglia ½

Per guarnire:

Zucchero q.b.

Biscotti della nonna – Preparazione

Per realizzare i biscotti della nonna per prima cosa incidete per il lungo il baccello di vaniglia ed estraete i semini con un coltellino. Miscelate l’ammoniaca nel latte, poi versate le uova intere in una planetaria munita di foglia.

Azionate la planetaria e aggiungete lo zucchero di canna in 3 volte. Quando l’impasto risulterà spumoso, unite i semi del baccello di vaniglia, l’olio a filo e la miscela di latte e ammoniaca, mantenendo sempre le fruste in azione. In ultimo aggiungete la farina precedentemente setacciata e incorporatela con una spatola.

Trasferite il composto in un sac-à-poche con bocchetta a stella da 15 mm. Rivestite una leccarda con carta da forno avendo l’accortezza di imburrare leggermente il fondo della teglia per far aderire bene il foglio. Spremete l’impasto trascinandolo per 10 cm così da formare i biscotti.

Una volta che avrete riempito una teglia potrete spolverizzare la superficie con zucchero semolato. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 25 minuti sul ripiano medio. A cottura ultimata sfornate i biscotti e lasciateli intiepidire prima di servirli.

Biscotti della nonna – Consigli utili

I biscotti della nonna si conservano per una settimana in una scatola di latta. E’ possibile congelare l’impasto crudo; prima di utilizzarlo lasciatelo scongelare in frigorifero. È possibile aromatizzare i biscotti anche con scorza di limone o renderli ancora più golosi ricoprendoli con delle strisce di cioccolato fondente fuso dopo la cottura.