Ricetta risotto alla verza: ingredienti, preparazione e consigli

La verza è un ortaggio invernale che si presenta all’esterno di colore verde scuro mentre l’interno è bianco, ha grandi foglie increspate da nervature ed oggi sarà il protagonista della nostra ricetta, per essere più precisi, andremo a vedere come si prepara il risotto alla verza, un primo piatto che scalda, molto sostanzioso, un carico di vitamine e minerali, indispensabili in questo periodo.

Risotto alla verza – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone.

Riso Carnaroli 320 g

Verza 560 g

Scalogno 60 g

Brodo vegetale circa 1 l

Vino bianco 50 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per mantecare:

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 100 g

Burro 50 g

Risotto alla verza – Preparazione

Per realizzare il risotto alla verza, per prima cosa preparate il brodo vegetale seguendo la ricetta sul nostro sito. Ora occupatevi di pulire le verdure: sbucciate e tritate finemente lo scalogno, poi prendete la verza, eliminate le prime foglie esterne e rimuovete la parte più dura del torsolo, sia interna che esterna, usando un coltello.

Tagliate la verza a striscioline di circa 2 cm di larghezza, trasferitele in un colino e sciacquatele sotto l’acqua corrente. A questo punto, scaldate l’olio in una padella, aggiungete lo scalogno tritato e lasciatelo stufare a fuoco dolce per circa 7 minuti.

Quando lo scalogno sarà diventato trasparente, unite la verza tagliata a striscioline e lasciatela cuocere per circa 5 minuti, poi aggiungete il sale e il pepe, coprite con un coperchio e continuate a stufare la verza a fuoco basso per circa 25 minuti, aggiungendo un mestolo di brodo vegetale ogni volta che ve ne sia bisogno.

Trascorso il tempo di cottura della verza, prendete un’altra padella, scaldate un filo d’olio e aggiungete il riso: tostate il riso a fuoco dolce per 5-6 minuti, mescolando spesso, poi sfumate con il vino bianco. Quando il vino sarà evaporato completamente, versate il riso tostato nella padella con la verza e mescolate bene.

Procedete alla cottura del risotto aggiungendo il brodo poco per volta fino a quando il riso non sarà cotto. A fine cottura spegnete il fuoco, aggiungete il Parmigiano grattugiato e il burro, mescolate bene per mantecare il risotto e aggiustate di sale e pepe. Il vostro risotto alla verza è pronto per essere servito ben caldo.

Risotto alla verza – Consigli utili

Consigliamo di consumare subito il risotto alla verza per gustarlo al meglio. Se necessario, potete conservarlo in frigorifero in un contenitore chiuso ermeticamente per al massimo 2 giorni. Se preferite conferire un sapore più forte al vostro risotto alla verza, sostituite il Parmigiano con del pecorino grattugiato. Se desiderate aggiungere una fresca nota aromatica, potete profumarlo con qualche fogliolina di timo, maggiorana o della scorza di limone.