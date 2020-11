Ricetta trota al forno: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi prepariamo un secondo piatto semplice ma gustoso, che ha come protagonista un pesce che solitamente tende a sfigurare, ma che è assolutamente da rivalutare. Oggi vedremo come si prepara la trota al forno. Essendo un pesce d’acqua dolce, la trota ha un sapore piuttosto delicato che viene esaltato con l’aggiunta di condimenti ed erbe aromatiche, in questo caso pomodorini, olive, capperi e timo. Inoltre, la cottura al forno mantiene inalterate molte delle sue caratteristiche nutrizionali.

Trota al forno – Ingredienti

Trota 2 intere 600 g

Capperi sotto sale 20 g

Olive nere denocciolate 80 g

Timo 3 rametti

Aglio 2 spicchi

Pomodorini ciliegino 180 g

Acqua 15 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Sale fino q.b.

Per ungere la pirofila:

Olio extravergine d’oliva 20 g

Trota al forno – Preparazione

Per preparare la trota al forno, per prima cosa eviscerate il pesce, se necessario, poi rimuovete le pinne e incidete la carne muovendo la lama del coltello parallelamente al piano di lavoro per ricavare i filetti. Una volta che avrete ottenuto filetti, rimuovete le spine con una pinzetta da cucina.

Sciacquate i pomodorini e lasciateli interi, poi sciacquate i capperi per rimuovere il sale in eccesso. Ungete una pirofila con l’olio e adagiate i filetti di trota, salate e pepate a piacere, poi aggiungete gli spicchi d’aglio in camicia, i pomodorini interi, le olive denocciolate, i capperi dissalati, l’acqua a temperatura ambiente, l’olio e i rametti di timo.

Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti, accendendo il grill durante gli ultimi 3-4 minuti. La vostra trota al forno è pronta per essere servita.

Trota al forno – Consigli utili

Potete conservare la trota al forno in frigorifero per un giorno, in un contenitore chiuso ermeticamente. Se necessario, si può congelare per un massimo di 3 mesi. Se desiderate accompagnare la vostra trota al forno con qualche fetta di pane, potete aggiungere della passata di pomodoro nella pirofila in modo da ottenere uno squisito sughetto mediterraneo, perfetto per la scarpetta. In alternativa anche l’aggiunta di spicchi di patate sarà una variante sfiziosa. E per rendere più profumato ancora questo piatto basterà grattugiare della scorza di limone a piacere.