Rita Pavone ad All Together Now – “Ho legato di più con J-Ax”

Rita Pavone sarà fra i giudici della terza edizione di All Together Now, in partenza a partire da ogi, 4 novembre 2020. La nota cantante ha rivelato di aver provato un moto di sorpresa nel lavorare con J-Ax, conosciuto per la prima volta in questa occasione.

“Lo conoscevo come artista ma solo ora l’ho scoperto come persona”, ha dichiarato, “colto, intelligente, preparato. Mi piacerebbe fare qualcosa con lui in futuro”. Che i due artisti si stiano preparando ad un duetto inaspettato? Rita Pavone sembra averne tutte le intenzioni.

Rita Pavone parla di All Together Now

Una vesta inedita quella di Rita Pavone nel programma guidato da Michelle Hunziker. La cantante siederà dietro al muro al fianco di Francesco Renga, J-Ax e Anna Tatangelo e dirà la sua sui concorrenti che sfideranno i famosi 100. La Pavone ha espresso un particolare entusiasmo sia nei confronti del programma sia in direzione dei nuovi colleghi. “Renga molto simpatico”, ha detto in un’intervista a TeleSette, mentre la sua conoscenza con la Tatangelo risale a quando quest’ultima era solo una ragazzina. “Con i colleghi di giuria mi diverto moltissimo”, ha aggiunto, “qui è diverso. C’è l’interazione con il muro umano”. Lo scorso anno infatti la Pavone ha partecipato come giudice di Sanremo Young, ma le differenze con questa nuova occasione televisiva si fanno sentire.

“Il mio curriculum è fatto di tante cose e sono contenta di aver aggiunto quest’esperienza”, aveva detto in un’altra sede, “un’atmosfera bellissima e il Muro è straordinario”. Rita Pavone ha anche rivelato di non aver trovato semplice il compito di giudicare i 12 concorrenti che si sono sottoposti alla sfida. Dei vari volti su cui dovrà sindacare, l’ha colpita la presenza sul palco e ciò che trasmettono. Chissà chi sarà riuscito ad aggiudicarsi i favori della rocker? I telespettatori potranno seguire All Together Now ancora per diverse settimane, grazie all’appuntamento settimanale che ricadrà sempre di mercoledì.