Armando Incarnato ha visto la luce | Rinascita desiderata a Uomini e Donne

Il percorso di Armando Incarnato a Uomini e Donne è pieno di colpi di scena. Ultimamente, Armando Incarnato “ha visto la luce” a Uomini e Donne e lo ha confessato anche sul suo profilo Instagram. Il cavaliere campano, spesso criticato per il suo desiderio di apparire e per le suo numerose frequentazioni, sembra aver dato una svolta alla sua vita e aver cambiato il suo comportamento.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha raccontato gli sviluppi della sua frequentazione con la nuova dama Brunilde. Tra dama e cavaliere ci sono stati dei piccoli screzi. Armando Incarnato si è lamentato del fatto che, ancora una volta, la dama abbia un forte pregiudizio nei suoi confronti.

Armando Incarnato in cerca di “luce”

Infatti, Brunilde, pur avendo ammesso di non aver seguito molto Armando in questi anni, si è lamentata della sue numerose frequentazioni al trono over. In realtà, Armando Incarnato ha raccontato di aver avuto sempre storie molto lunghe nella sua vita e di non essere affatto il latin lover che tutti immaginano, nonostante il suo successo con le dame.

Armando Incarnato ha spiegato di aver avuto solo quattro donne nella sua vita e non è affatto colpa sua se le frequentazioni iniziate a Uomini e Donne sono tutte andate a finire male. Il cavaliere campano è molto attivo sul suo profilo Instagram e, ultimamente, ha condiviso molte riflessioni profonde coi suoi follower. Anche poche ore fa, Armando Incarnato “ha visto la luce” e ha dato voce ai suoi sentimenti.

Tempo di rinascita per il cavaliere di Uomini e Donne

“Se avessi saputo prima quanto era bella la luce, non avrei passato nemmeno un giorno della mia vita all’ombra . ‘Solo avvicinandoti alla luce potrai allontanarti dalle ombre'”. Cosa avrà voluto dire il cavaliere con queste parole, in un certo senso criptiche? Forse è davvero arrivata una dama che è riuscita a far perdere la testa al cavaliere campano? E di chi si tratta?

Come già circolato sul web, nelle prossime puntate andrà in onda il ritorno dell’ex corteggiatrice, Lucrezia Comanducci, appositamente per Armando Incarnato. Sarà proprio lei la fortunata a conquistare definitivamente il cuore di Armando? Oppure Brunilde saprà farsi perdonare per tutti i suoi dubbi, puntando a ottenere la fiducia del cavaliere campano? Per scoprire gli sviluppi, non resta che continuare a seguire la messa in onda di Uomini e Donne.