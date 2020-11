Dopo Suburra l’amore | “Spadino” si frequenta con una ex corteggiatrice?

L’amore gira intorno ad un attore che dopo Suburra, anzi proprio grazie alla serie, ha conosciuto una ragazza nota al pubblico di Uomini e Donne e con cui sembrerebbe essere nato un legame intimo. Tutti noi conosciamo Spadino protagonista indiscusso assieme ad Aureliano, i quali vogliono diventare i nuovi “re” di Roma a tutti i costi.

Ma dietro questi personaggi tanto amati, soprattutto in questo periodo, vi sono degli attori che sanno il fatto loro. Parliamo di Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara seguitissimi per la loro attitudine nella recitazione e la loro bellezza indiscussa. Riguardo quest’ultimo abbiamo scoperto di una sua frequentazione con qualcuno che conosciamo vista la sua partecipazione al dating di Maria De Filippi.

Dopo Suburra l’amore

Suburra – La serie è giunta al termine. La terza stagione tanto attesa è uscita da poco e con i suoi sei episodi che hanno concluso il cerchio della malavita di Aureliano, Spadino e tutti gli altri personaggi che sono stati costruiti attorno ad un unico tema principale: gli interessi economici, religiosi, criminali e politici. Insomma, questa serie non è proprio una barzelletta, bensì un intreccio di storie e dinamiche che comporteranno ciò che accade negli episodi finali. Spopolata per il loro modo di recitare e appassionare il pubblico, ha catturato anche un personaggio in particolare che avrebbe evidenziato come il prodotto le sarebbe piaciuto.

A questo proposito si sarebbe fatto avanti Giacomo che avrebbe trovato una piacevole amicizia, che sembra essere di più, con questa ragazza. Ma spieghiamoci bene. Probabilmente tutti quelli che seguono Uomini e Donne conoscono Nicole Mazzocato, la quale nel 2015 scende per corteggiare Fabio Colloricchio. I due si lasciano dopo quattro anni e lei ritrova l’amore in un attore di Skam Italia, ma ad oggi visto le varie voci, sembrerebbe essere finita anche questa. Sembrerebbe avere un flirt con Giacomo Ferrara nato da un semplice post su Instagram che ha attirato l’attenzione di lui.

“Spadino” si frequenta con una ex corteggiatrice?

Giornalettismo ha confermato questa notizia scrivendo:” Il corteggiamento tra i due è partito sui social da parte di lui, poi Nicole ha risposto. Anzi, per essere precisi, Nicole ha fatto il primo passo dopo aver visto la serie e ha fatto un post taggando Ferrara e Alessandro Borghi (amico della bellissima influencer). Da quel momento Ferrara ha colto la palla al balzo e ha iniziato a scrivere alla Mazzoccato che ha corrisposto immediatamente”.

I due si sarebbero visti, nonostante la difficoltà nel muoversi in questo periodo di emergenza sanitaria, nella Capitale dove sarebbe scattato il bacio. A questo punto Gabriele Parpiglia ha scritto:” Al momento non un fidanzamento ufficiale, ma una bella frequentazione. Nicole è tornata a Milano e il suo cuore inizia a battere ufficialmente per Ferrara”. Cosa li aspetta non possiamo saperlo, ma sicuramente ad oggi sembra essersi creato un piacevole rapporto.