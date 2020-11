Indisponibili 9a giornata – Messa da parte l’8a giornata di Serie A, ci avviciniamo già a quella che sarà la 9a giornata di questo campionato. Un lungo weekend di partite che inizierà sabato con Sassuolo-Inter, ore 15, e finirà con Genoa-Parma del lunedì sera. Un turno molto spezzettato che potrebbe mettere in seria difficoltà i fantallenatori.

La situazione degli indisponibili va sempre monitorata, soprattutto quest’anno in cui è sempre presente, purtroppo, la minaccia del Covid. Sono diversi i giocatori ancora alle prese con il virus o che possano risultare positivi nell’arco della settimana. In questi giorni inoltre ci sono gli impegni di Champions League e di Coppa Italia che possono influire sullo stato di forma degli atleti interessati.

Ecco l’elenco dei giocatori indisponibili della 9a giornata di Serie A, una lista che verrà aggiornata ogni volta che ci saranno novità. È importante, infatti, per tutti i fantallenatori sapere quali sono i giocatori della propria squadra da poter schierare e quali no. Se vuoi restare aggiornato sulle probabili formazioni, sui consigli e sugli assist di giornata ti consigliamo di seguire la sezione dedicata al Fantacalcio del nostro giornale.

Indisponibili 9a giornata Serie A

Atalanta

Djimsiti – affaticamento muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Hateboer – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Muriel – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Mojica – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Pasalic – fastidio all’osso pubico (in dubbio per la 9a giornata).

Depaoli – elongazione all’adduttore destro (in dubbio per la 9a giornata).

Malinovskyi – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Caldara – lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro (in dubbio per la 15a giornata).

Benevento

Letizia – problema al ginocchio ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Foulon – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Viola – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Iago – problema muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Tuia – intervento di riduzione ed osteosintesi di frattura zigomatico-malare sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Dabo – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Bologna

Skov Olsen – frattura non complicata della seconda vertebra lombare (in dubbio per la 10a giornata).

Dijks – intervento al secondo dito del piede destro (in dubbio per la 10a giornata).

Santander – intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro (in dubbio per la 25a giornata).

Cagliari

Faragò – infortunio alla coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Luvumbo – lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Pinna – lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro (in dubbio per la 9a giornata).

Lykogiannis – distrazione di primo grado al polpaccio sinistro (in dubbio per la 9a giornata).

Ceppitelli – fastidio muscolare alla coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Nandez – fuori precauzionalmente dopo le positività nell’Uruguay (in dubbio per la 9a giornata).

Klavan – ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Godin – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Ciocci – intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla sinistra (in dubbio per la 20a giornata).

Crotone

Molina – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Fiorentina

Callejon – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Bonaventura – problema alla caviglia destra: l’esame clinico ha escluso problematiche significative (in dubbio per la 9a giornata).

Ribery – risentimento ai flessori della coscia destra (in dubbio per la 9a giornata).

Genoa

Zapata – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Biraschi – infortunio alla spalla ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Zappacosta – lesione al retto femorale della coscia destra (in dubbio per la 9a giornata).

Criscito – problema muscolare ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Pjaca – lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro (in dubbio per la 10a giornata).

Cassata – lesione al retto femorale destro (in dubbio per la 12a giornata).

Inter

Pinamonti – problema alla caviglia ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Sensi – risentimento muscolare alla coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Vecino – intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale (in dubbio per la 15a giornata).

Brozovic – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Kolarov – positivo al Coronavirus e sta recuperando dopo un affaticamento muscolare (tempi di recupero non definiti).

Padelli – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Juventus

Ramsey – lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra (rientro previsto per la 9a giornata).

Bonucci – problema agli adduttori (in dubbio per la 10a giornata).

Chiellini – lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Demiral – elongazione del muscolo ileopsoas di destra (in dubbio per la 10a giornata).

Lazio

Strakosha – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Luiz Felipe – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Lulic – doppio intervento alla caviglia sinistra (verso il rientro per la 9a giornata).

Escalante – problema muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Milinkovic – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Proto – operazione al braccio sinistro (tempi di recupero non definiti).

Milan

Ibrahimovic – lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Leao – lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per la 10a giornata).

Saelemaekers – trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Napoli

Osimhen – lussazione alla spalla destra (in dubbio per la 9a giornata).

Rrahmani – positivo al Coronavirus e fuori per un forte trauma alla spalla (tempi di recupero non definiti).

Hysaj – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Parma

Laurini – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Sprocati – mancanza della condizione fisica ottimale (in dubbio per la 9a giornata).

Hernani – trauma contusivo, riportata un’infrazione costale (in dubbio per la 9a giornata).

Mihaila – intervento mini invasivo di riduzione bilaterale di sports ernia (in dubbio per la 10a giornata).

Valenti – lesione di I grado dell’adduttore lungo sinistro (in dubbio per la 10a giornata).

Roma

Dzeko – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Smalling – intossicazione alimentare (rientro previsto per la 9a giornata).

Mancini – risentimento all’adduttore ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Ibanez – risentimento al flessore ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Pastore – intervento di artroscopia all’anca sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Fazio – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Kumbulla – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Santon – positivo al Coronavirus e in recupero dopo una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra (tempi di recupero non definiti).

Zaniolo – lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (in dubbio per la 28a giornata).

Sampdoria

Keita – lesione al bicipite femorale destro (in dubbio per la 14a giornata).

Sassuolo

Haraslin – negativo al Coronavirus (rientro previsto per la 9a giornata).

Defrel – problema fisico (in dubbio per la 9a giornata).

Caputo – problema muscolare agli adduttori (in dubbio per la 9a giornata).

Ricci – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Romagna – rottura del tendine rotuleo sinistro (in dubbio per la 15a giornata).

Spezia

Ramos – lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra (rientro previsto per la 9a giornata).

Mastinu – stiramento al tendine flessore dell’alluce e microfrattura al malleolo tibiale posteriore (rientro previsto per la 9a giornata).

Sala – lesione all’adduttore della gamba sinistra (rientro previsto per la 9a giornata).

Bartolomei – frattura composta al quinto dito del piede sinistro (in dubbio per la 9a giornata).

Ferrer – problema fisico (in dubbio per la 9a giornata).

Dell’Orco – trauma da impatto al quadricipite (in dubbio per la 9a giornata).

Verde – lesione all’adduttore lungo della gamba sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Sena – lesione di basso grado al polpaccio sinistro (in dubbio per la 10a giornata).

Galabinov – lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra (in dubbio per l’11a giornata).

Capradossi – rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 15a giornata).

Zoet – lesione adduttoria alla coscia destra (in dubbio per la 19a giornata).

Torino

Belotti – gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane (in dubbio per la 9a giornata).

Verdi – interessamento distrattivo parziale dell’adduttore lungo della coscia destra (in dubbio per la 10a giornata).

Gojak – indisponibile (in dubbio per la 9a giornata).

Lukic – indisponibile (in dubbio per la 9a giornata).

Ujkani – indisponibile (in dubbio per la 9a giornata).

Vojvoda – indisponibile (in dubbio per la 9a giornata).

Baselli – trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (in dubbio per la 10a giornata).

Udinese

Coulibaly – problema fisico (in dubbio per la 9a giornata).

Walace – problema muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Verona

Kalinic – problema muscolare ancora da valutare (in dubbio per la 9a giornata).

Favilli – lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Faraoni – lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro (in dubbio per la 10a giornata).

Gunter – lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Lovato – lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo della coscia destra (in dubbio per la 10a giornata).

Vieira – lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Benassi – lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra (in dubbio per la 10a giornata).

Ruegg – lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 10a giornata).

Lazovic – positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).