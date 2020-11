Mal di gola: i rimedi naturali consigliati dagli esperti

Dovuto a virus, a batteri o a sbalzi di temperatura, il mal di gola è un disturbo molto comune soprattutto nei mesi freddi dell’anno. Premettendo il fatto che se i sintomi persistono dopo qualche giorno è opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante, facciamo presente che, in generale, è possibile parlare di alcuni rimedi naturali particolarmente efficaci. Quali sono i principali? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Propoli

Sostanza naturale frutto dell’operosità delle api che per produrla utilizzano il polline e la cera, si contraddistingue per notevoli proprietà antibatteriche. Inoltre, è considerata una dei migliori disinfettanti naturali. Per quanto riguarda le modalità di assunzione, facciamo presente che tra le più diffusi c’è la nebulizzazione attraverso lo spray.

Zenzero

Rizoma popolarissimo e apprezzato nell’ambito della medicina naturale, quando viene masticato fresco può essere considerato un valido antibiotico naturale. Un’altra modalità di assunzione molto efficace è il decotto, che può essere dolcificato con un cucchiaino di miele. Facciamo presente che lo zenzero non dovrebbe essere assunto in gravidanza o in allattamento.

Aceto di mele

Un altro rimedio naturale fantastico per il mal di gola è l’aceto di mele, considerato tra i migliori antibatterici non farmacologici. Attenzione, però: dal momento che è molto acido, deve essere diluito in acqua a temperatura ambiente o in una bevanda calda.

Cannella

Spezia nota da tempo immemore per i suoi straordinari benefici per la salute, la cannella può essere sfruttata contro il mal di gola preparando una salutare tisana (come ingrediente principale va benissimo sia la cannella in polvere, sia quella in stecche).

Chi vuole rendere ancora più efficace il rimedio, può aggiungere, come indicato dalla medicina ayurvedica, anche qualche grano di pepe.

Liquirizia

Quando si parla di rimedi naturali contro il mal di gola, un posto d’onore deve essere dedicato alla liquirizia. Masticare i suoi bastoncini è un’ottima idea per apprezzare un effeto disinfiammante in caso di mal di gola, con ovvi vantaggi relativi al controllo dei sintomi.

Salvia

Tra le piante aromatiche regine della cucina, la salvia può essere annoverata anche nell’ambito dei rimedi naturali contro il mal di gola. Contraddistinta da importanti proprietà battericide, può essere utilizzata per preparare un infuso straordinario per la salute, contraddistinto anche da una straordinaria efficacia digestiva.

Echinacea

Questa pianta erbacea perenne originaria del Nord America può essere utilizata per preparare un infuso da assumere con scopo preventivo, iniziando poco prima che si presentino i primi freddi.