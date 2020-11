Quali sono le donne più rancorose dello zodiaco? Ecco la lista

La proverbiale complessità femminile non nasconde tratti anche considerabili notoriamente come negativi, come il rancore. Uno dei luoghi comuni più famosi ed abusati sulle donne infatti le vede come delle rancorose croniche, e sebbene quest’idea rappresenti un’esagerazione, in alcuni casi ha sicuramente un fondo di verità, sopratutto quando si prendono in esame alcuni particolari segni zodiacali:

Vergine

Rancorose di natura, anche se provano a non farlo pesare più di tanto: se una donna nata sotto il segno della Vergine avrà un qualsiasi motivo per provare rancore state certi che non lo dimenticerà facilmente e in alcuni casi non riuscirà a farlo in maniera totale. Questo può provocare problemi nel corso del tempo anche perchè è un tratto radicato nel loro carattere, e loro ne sono perfettamente consapevoli.

Toro

Molto decise, permalose e anche un po’ prepotenti, le donne Toro non “lasciano passare niente” quando si tratta di puntare il dito verso qualcuno che ha sbagliato e non lesinano a rincarare la dose anche a distanza di tempo. Anche loro non dimenticano mai totalmente quanto accaduto.

Cancro

Molto sensibili e scrupolose, le Cancro non lasciano niente al caso e sanno sempre molto bene dove terminano le proprie responsabilità e iniziano quelle altrui. Ecco perchè quando manifestano rancore non lo fanno mai senza motivazione, ed è per questo motivo che si sentono giustificate nell’apparire così rancorose.

Scorpione

Scelgono con molta attenzione i propri affetti e quindi si aspettano sempre molto dalle persone che sono riuscite a conquistare la loro fiducia, ecco perchè sono molto “puntigliose” e al minimo errore non faranno altro che rimarcarlo in continuazione.

La fiducia è un elemento fondamentale per una Scorpione, anche perchè tendono a non perdonare mai totalmente.