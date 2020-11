Classifica e oroscopo lunedì 30 novembre 2020: tensioni in casa Scorpione, il Sagittario deve stringere la cinghia

Ecco l’oroscopo di lunedì 30 novembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per iniziare una nuova settimana. Una settimana in cui novembre passerà il testimone al mese di dicembre. Partirà con il piede giusto? L’Ariete e il Leone si cominceranno la loro settimana con una bella carica di energia, mentre il Toro potrebbe incappare in qualche fastidioso contrattempo. Tensioni in casa Scorpione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di lunedì ti sveglierai carico di energia. È il momento opportuno per riprendere in mano i tuoi progetti, per portare avanti le tue attività. Non farti scoraggiare dai pochi risultati attuali, perché molto presto Giove ti ricompenserà della fatica fatta. Marte ancora nel tuo cielo ti fornirà la forza e la forma fisica necessarie a raggiungere i tuoi traguardi. In amore dovrai impegnarti per nutrire il rapporto di coppia con attenzioni e gesti di qualità. 4 stelle.

Toro

Non sarà un inizio settimana facile! In amore dovrai affrontare alcune complicazioni, causate da divergenze di opinioni, da problemi pratici o piuttosto dalla lontananza. Nel corso della giornata sarai costretto a sostenere una spesa inaspettata. Marte in aspetto contrario non sarà di grande aiuto: ti sentirai spossato e portare avanti gli affari sarà un’impresa ardua! Le tue ti incoraggeranno a fare chiarezza dentro te stesso, a cercare di capire cosa non vada come dovrebbe. 2 stelle.

Gemelli

La tua settimana partirà con il piede giusto. Il nuovo passaggio della Luna segnerà una rinascita. Finalmente potrai ricominciare, sul lavoro e in amore. Mercurio e Venere non ti provocheranno ostacoli o contrattempi. Le cose scorreranno senza intoppi, anche se per avere qualche colpo di fortuna, qualcosa di più dovrai aspettare ancora un po’. Nei prossimi giorni avrai forza, grinta e intraprendenza, grazie a Marte favorevole. 4 stelle.

Cancro

La giornata sarà un po’ faticosa. La Luna nel segno dei Gemelli, alle spalle, potrebbe causarti qualche piccolo problema in famiglia o sul lavoro. Niente che con impegno e pazienza non riuscirai a risolvere. Purtroppo Marte non sarà in una buona posizione: questo vorrà dire che la forza fisica non sarà al top. Con il passare delle ore potrebbe emergere un leggero malessere, un po’ di fiacchezza o dell’agitazione. Se ci saranno impegni gravosi in sospeso, prova a spostarli a qualche giornata successiva, quando la Luna non sarà più opposta. Tieni duro! Fra un paio di settimane le cose cambieranno. 2 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di lunedì sarai stracolmo di forza e di energia. Anche se ti sentirai in piena forza, cerca di fare molta attenzione, sul lavoro e in amore. Avrai stelle piuttosto insidiose cui tenere testa. Mercurio e Venere non saranno del tutto trasparenti e ti offriranno ben poche garanzie. Ti converrà evitare mosse azzardate e mantenere un profilo basso. Potresti ritrovarti a combattere perfino un caos mentale: meglio aspettare. In amore potresti avere difficoltà causate dalla tua agitazione, da tue mancanze. È vero, non te la stai passando bene sul lavoro, ma ricordati di non trascurare il rapporto di coppia! 3 stelle.

Vergine

Sarà una giornata particolare. Da un lato dovrai fare i conti con una Luna in opposizione che potrebbe qualche piccolo intoppo. Qualcuno sul lavoro potrebbe essere invidioso dei tuoi risultati: sii prudente, ma non lasciarti intimorire! Continui a essere uno fra i segni più forti di questo periodo. Giove in ottimo aspetto, anche se per poco, ti regalerà altre soddisfazioni lavorative. Certo, Marte in aspetto dissonante potrebbe renderti un po’ agitato e, se non farai attenzione, finirai con il soffrire di mal di stomaco! In amore potresti avere qualche piccola difficoltà, ma la tua estrema lucidità mentale e razionalità ti aiuteranno a superarla. 3 stelle.

Bilancia

Sarà una giornata piuttosto impegnativa. Marte in opposizione potrebbe causarti un piccolo malessere fisico, renderti nervoso, perfino sconclusionato. Avrai le idee confuse, sia in amore che nel lavoro. Venere e Mercurio nel cielo dello Scorpione potrebbero intaccare l’aspetto economico. Dovrai fare molta attenzione alle spese di troppo e agli investimenti rischiosi. C’è chi avrà una voglia crescente di novità e di maggiore libertà. Non disperare! Da metà dicembre Saturno e Giove non saranno più opposti e i tuoi orizzonti diventeranno, d’un tratto, più grandi. 2 stelle.

Scorpione

La Luna in Gemelli renderà questo lunedì un po’ faticoso. Nel corso di questa giornata potrebbero nascere tensioni in famiglia o potresti inciampare in qualche insidia burocratica. Marte in aspetto contrario, oltretutto, sarà avaro di energia e tu potresti cominciare la settimana già abbastanza affaticato. Non dovresti buttare via il tuo tempo e la tua enorme creatività, puntando su persone che non credono nelle tue intuizioni! Per fortuna Mercurio darà manforte ai nuovi progetti. In amore ci penserà Venere ancora nel segno a farti recuperare l’armonia persa. Le nuove storie nasceranno sotto i miglior auspici. 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di lunedì la Luna in aspetto dissonante metterà a dura prova i tuoi nervi. Potresti incappare in mille fastidiosi fuoriprogramma, tanti impegni da portare a termine. Inoltre, Giove e Saturno saranno ancora opposti per un po’: per altre due settimane sarà necessario stringere la cinghia, dopodiché le cose cambieranno di gran lunga. Non lasciarti scoraggiare! Da metà dicembre potrai riprendere in mano tutti i tuoi progetti e recuperare il terreno perso durante questo 2020. In amore ti aspettano giornate molto promettenti. 3 stelle.

Capricorno

La Luna in aspetto contrario ti provocherà qualche piccolo intoppo, un ritardo o una piccola esitazione nel lavoro. C’è chi avrà poco lucidità mentale e faticherà a decidere i passi da compiere in questa giornata. In compenso Giove potrebbe farti cominciare qualcosa di nuovo, che sia un progetto, un percorso professionale o un amore. Tra due settimane il pianeta si sposterà nel segno dell’Acquario e da lì favorirà le tue finanze. In amore le coppie di lungo corso saranno protette da una Venere complice, ma servirà imparare a essere meno esigenti! 5 stelle.

Acquario

Si preannuncia una giornata un po’ caotica. Avrai molte idee in testa, ma non dovrai seguire l’impulso di metterle in pratica, senza una strategia efficace. Anche se stai per entrare in una fase astrologica particolarmente stimolante, per il momento non dovresti azzardare mosse troppo ambiziose. Sii prudente! Non farti carico di troppi impegni, troppi doveri. Anche se l’insofferenza potrebbe diventare insostenibile, sforzati di essere meno critico o polemico nei confronti di chi ti sta vicino. Il fatto è che più si avvicina dicembre e più forte è la percezione del cambiamento imminente. Non riesci quasi più a sopportare di fare le stesse cose, la stessa vita. Quando ti sembrerà di navigare a vista, tu segui i tuoi interessi, le tue passioni. Ritaglia dello spazio per il tuo rapporto di coppia. 3 stelle.

Pesci

Sarà una giornata piuttosto interessante, soprattutto in amore. Venere in buon aspetto faciliterà i nuovi incontri, la voglia di amare. Il suo sostegno, però, potrebbe ritorcersi contro laddove il partner ti avesse ferito, magari tradendoti. A quel punto faticherai a prendere una decisione tanto drastica quanto inevitabile. Il pianeta dell’amore non ti permetterà di disinnamorarti di lui con facilità, per cui ti ritroverai a vivere un conflitto interiore decisamente logorante. Se, invece, sarai un single desideroso di metterti in gioco, le cose allora andranno molto meglio! Nelle prossime ore ci sarà la Luna in Gemelli, però, a causarti qualche piccolo contrattempo o un po’ di nervosismo. Sarebbe meglio rimandare gli appuntamenti di lavoro più gravosi a una giornata successiva. 4 stelle.