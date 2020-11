LIVE Milan Fiorentina Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Sfida molto interessante, tra due squadre dal trend totalmente differente, quella dell 15.00, tra Milan e Fiorentina, che si affronteranno allo stadio San Siro oggi domenica 29 novembre, in occasione della 9° giornata di campionato di Serie A 2020/21.

Le scelte degli allenatori

Niente Ibra, sarà di nuovo Rebic a guidare l’attacco rossonero, viste le assenze in attacco già note alla quale va ad aggiungersi quella di Castillejo, fermatosi per una leggera infiammazione al ginocchio. Linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez, che difenderanno la porta di Donnarumma, mediana composta da Tonali-Kessiè, trequarti formata da Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz a supportare la punta croata.

Formazione titolare per Prandelli che non cambierà lo schema usato in Coppa Italia: In difesa, davanti a Dragowski, saranno Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi a completare il pacchetto difensivo. Borja Valero agirà da vertice, con Pulgar e Amrabat poco più avanti, e Castrovilli trequartista, a supportare il duo Vlahovic-Ribery.

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Brahim Díaz; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Krunić, Hauge, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

FIORENTINA (4-3-3): Drągowski; Cáceres, Milenković, Pezzella, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejón, Vlahović, Ribéry. A disposizione: Terracciano, Martínez Quarta, Igor, Lirola, Barreca, B. Valero, Duncan, Bonaventura, Eysseric, Saponara, Kouamé, Cutrone. Allenatore: Prandelli.

Risultato LIVE

Potrai seguire su Giornal.it il risultato LIVE della gara con aggiornamenti in tempo reale