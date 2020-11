Maradona, il commosso omaggio di Bruno Conti ai quartieri spagnoli [VIDEO]

Tramite l’account Twitter ufficiale dell’AS Roma, la storica bandiera Bruno Conti, oggi rappresentante della società giallorossa, si è recato presso i Quartieri Spagnoli, popolare quartiere di Napoli in occasione della partita di campionato di stasera.

Conti ha voluto omaggiare la memoria di quello che è stato un avversario in nazionale, ma un grande amico, come ha più volte dichiarato. Il gesto può significare molto anche per stemperare gli attriti dalle due tifoserie, non più gemellate dal 1987, e anzi spesso fonte di contrasti.