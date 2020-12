Classifica e oroscopo venerdì 4 dicembre 2020: la Vergine è produttiva, lo Scorpione è scorbutico

Ecco l’oroscopo di venerdì 4 dicembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana di lavoro sta per volgere al termine. Quali ultime sorprese riserveranno i pianeti ai segni zodiacali? Dal pomeriggio la Luna saluterà il Cancro per approdare nel cielo del Leone. Sagittario, Ariete e Leone ritroveranno una bella energia, mentre il Toro e lo Scorpione dovranno tenere a bada un nervosismo crescente. Ottime intuizioni per la Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di venerdì nel pomeriggio la Luna tornerà favorevole e il tuo umore migliorerà di gran lunga. Al mattino avrai voglia di dire no, di rifiutarti a fare qualcosa che altri vorranno importi. Nelle ore pomeridiane diventerai più docile, più disponibile. Vorrai spiegare le tue motivazioni, anche se non cambierai idea con facilità. Sfrutta le prossime giornate per mettere a posto le questioni rimaste in sospeso, perché dal 17 la tua vita prenderà una nuova direzione. 3 stelle.

Toro

Se ci sarà qualcosa da chiarire, ti converrà sfruttare la prima parte della giornata, quando la Luna sarà ancora nel segno del Cancro. Dal pomeriggio in poi arriverà del nervosismo che crescerà con il passare delle ore. Alla fine della giornata la tensione si taglierà con un coltello. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto in famiglia. 2 stelle.

Gemelli

La tua giornata comincerà in maniera neutrale, senza grandi sorprese. Al pomeriggio la Luna sarà di nuovo in aspetto favorevole e ti restituirà pace. Impegnati per ritrovare il buonumore, il sorriso, la fiducia nel domani, perché potrà davvero essere roseo. È tempo di ricominciare a costruire. 4 stelle.

Cancro

Durante la mattina la Luna sarà ancora nel tuo cielo. Approfitta della sua energia, per sistemare alcune questioni, se necessario dire basta a chi cerca di metterti in difficoltà. Dopodiché le stelle cambieranno e tu potrai scegliere la via del dialogo, del confronto più pacato. Ritaglia uno spazio per l’amore. 4 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di venerdì nelle ore pomeridiane la Luna entrerà nel segno e tu ritroverai magicamente energia e vitalità. Concentra tutte le questioni importanti alla seconda parte della giornata, cerca le soluzioni ai tuoi problemi di lavoro a partire dal pomeriggio. Al mattino permettiti di fare poco! Se ti sentirai un po’ nervoso, sforzati di non riversare l’agitazione nel rapporto di coppia. 4 stelle.

Vergine

Nel pomeriggio potresti sentire il desiderio di startene per conto tuo, riflettere sulle tue intuizioni, progettare. Farai bene, perché queste stelle favoriranno soprattutto le idee valide e i progetti di lavoro. Anche in amore ci sarà l’opportunità di ristabilire una bella armonia. Novità interessanti all’orizzonte. 5 stelle.

Bilancia

Sarà una giornata molto faticosa. Ti trascinerai lo stress degli ultimi giorni, forse legato ai problemi di lavoro. C’è chi si trova di fronte a un bivio e non sa quale direzione scegliere. Marte sarà ancora in opposizione: sii prudente, perché sarà facile accusare qualche piccolo disturbo psicosomatico, forse digestivo. Resisti! Da metà dicembre le cose miglioreranno e tutto diventerà più chiaro. 2 stelle.

Scorpione

Se vorrai chiarire un malinteso in amore, ti converrà sfruttare la prima parte della giornata, quando la Luna in buon aspetto darà manforte a una bellissima Venere. Dal pomeriggio in poi il tuo umore potrebbe peggiorare, salirà del nervosismo. Tra venerdì ser e sabato ci sarà perfino chi perderà la pazienza. Sii prudente! 3 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di venerdì nel corso di questa giornata la Luna diventerà favorevole. Riacquisterai una bella carica di energia e una rinnovata motivazione. Finalmente sarai pronto a ripartire come si deve, cominciando da quei progetti che sono stati altalenanti. Preparati a vivere giornate ricche di emozioni nuove. 5 stelle.

Capricorno

Sarai assorto nei tuoi pensieri, nelle tue preoccupazioni, a tal punto da cercare un angolo di casa tutto tuo. Vorrai restartene per conto tuo, ma non sarà un atteggiamento di sconforto. Tutt’altro! Finalmente sarai pronto a fare chiarezza dentro te stesso per decidere quali situazioni non ti piacciono più e andranno chiuse. Ignora le polemiche! 4 stelle.

Acquario

Si preannuncia un venerdì molto nervoso. Faticherai a tenere a bada il cattivo umore. In questi giorni senti che qualcosa non va. Oltretutto, le misure restrittive di questo periodo potrebbero aumentare la tua insofferenza. Fa’ così: quando ti senti giù di corda, concentrati sul futuro, sui sogni che vorrai realizzare, perché nel 2021 sarà possibile farlo! 3 stelle.

Pesci

Sarà una giornata piuttosto delicata. Mercurio in opposizione potrebbe provocarti qualche incertezza, dei piccolo dubbi in amore che ti faranno stare male. Per chi sta portando avanti un rapporto di lungo corso potrebbe diventare un problema difficile da gestire. Dovrai cercare di avere molta prudenza e non reagire in maniera istintiva. Venere dal canto suo difenderà ogni chiarimento fatto a cuore aperto. 3 stelle.