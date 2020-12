Oroscopo Weekend – Gli uomini più spendaccioni dello zodiaco, ecco quali sono

Il termine spendaccione, ossia chi risulta poco accorto ai soldi, non riuscendo a gestire in modo oculato le proprie finanze può manifestarsi in qualsiasi contesto, visto che il denaro occupa uno spazio pressochè totale nelle nostre vite. Sdoganata l’idea della donna come “maestra dello shopping”, anche gli uomini si dimostrano appassionati nelle spese e diversi profili maschili sono considerabili a tutti gli effetti dalle “mani bucate”, ecco quali sono.

Leone

E’ tra i segni che amano spendere maggiormente le somme di denaro che hanno faticosamente guadagnato, ma non sempre si tratta di acquisti d’impulso, visto che il più delle volte sono oggetti che rafforzano il proprio ego, o che lo fanno sentire meglio.

L’impressione è tutto quello che conta per i Leone, che non si fanno problemi a spendere gran parte delle proprie finanze per oggetti magari non necessari in senso stretto.

Bilancia

E’ un segno generalmente attento ad ogni cosa ma il più delle volte è meglio non affidargli ad occhi chiusi la gestione economica: generalmente fa acquisti giusti e magari utili ma inevitabilmente non riesce a limitarsi nelle spese e finisce spesso per trovarsi diversi ammanchi nel budget. Il senso dell’equilibrio di questo segno tuttavia lo fa “ritornare in se” prima che sia troppo tardi.

Ariete

“I soldi sono fatti per essere spesi”, è ciò che pensano i nati sotto questo segno e sono coloro che approcciano la vita in questa maniera, molto impulsiva e dettata dall’umore del momento. Non si abbattono quando si tratta di spendere somme ingenti, se in quel momento si sentono giustificati nel farlo, per loro la vita è solo una e non vale la pena pensarci più di tanto quando si tratta di acquistare.

Cancro

Basta molto poco per vedere dilapidato buona parte del patrimonio del Cancro anche per cose futili perchè l’animo sensibile e generoso solitamente gioca dei brutti scherzi ai nati sotto questo segno che sono i meno adatti nella gestione del contante.