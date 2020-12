Vaccino, da gennaio le prime somministrazioni. I positivi al Covid non ne avranno bisogno

Il giorno dopo qualche polemica diventata di stampo politico sulla decisione del Regno Unito di evitare ulteriori controlli di routine sul vaccino anti Covid, iniziano a circolare le voci su una prima somministrazione di massa nel nostro paese.

Primo impatto del vaccino

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e membro del comitato tecnico scientifico (Cts), come spiegato presso la trasmissione Agorà, ha di fatto reso noto che il vaccino arriverà nelle prime settimane di gennaio 2021, mentre le prime somministrazioni saranno effettuate di lì a breve, nella seconda metà del mese. Le previsioni di Locatelli parlano di una diffusione del vaccino (che sarà gratuito, come dichiarato dal ministro della Salute Speranza) pressochè totale sul territorio nazionale entro fine estate-inizio autunno. L’Italia quindi aspetterà l’ok da parte dell’Ema, che dovrebbe arrivare tra il 29 dicembre ed il 14 gennaio e che dovrebbe consentire di avere 3,4 milioni di dosi per vaccinare 1,7 milioni di persone.

Niente vaccino per i positivi

Sulla questione vaccini è intervenuto anche Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma: chi è entrato a contatto con il Coronavirus ha sviluppato naturalmente degli anticorpi e quindi non necessiterà del vaccino, anche se andranno tenuti sotto controllo in numero degli stessi anticorpi. Se questi dovessero calare di numero, allora potrebbe essere presa in considerazione una vaccinazione.

In contrapposizione alla scelta da parte dell’esecutivo di dare priorità agli anziani ed agli operatori sanitari, dottori ed infermieri, negli ultimi giorni ha iniziata a circolare l’idea di far vaccinare prima gli adolescenti, ritenuti a più riprese vettori principali del virus, nonchè “mezzo di locomozione del contagio”. Sulla questione Ippolito non ha scartato l’idea a priori, definendola sensata dal punto di vista scientifico ma non attuabile al momento vista la situazione corrente che resta grave, sopratutto per quanto riguarda i decessi che continuano ad essere molti.