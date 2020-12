Metabolismo lento: ecco la dieta ideale per risolvere in fretta

Metabolismo lento. L’argomento del giorno fa sicuramente parte di una grande macrocategoria che in questi giorni ricomincerà a prendere molta attenzione. Stiamo infatti parlando della salute ma soprattutto del metabolismo lento. Tantissime persone, nonostante le restrizioni che sono state date dal Governo, si prepareranno comunque a fare grossi pranzi insieme ai propri conviventi o parenti stretti durante le feste.

Per questo motivo andiamo a vedere, prima che sia troppo tardi, quale può essere la dieta ideale per il metabolismo lento. In questa maniera infatti il nostro corpo si troverà preparato per le festività natalizie e potrete mangiare tranquillamente grazie al vostro ottimo metabolismo.

Metabolismo lento – Cibi da evitare

Partiamo innanzi tutto dai cibi da evitare se si soffre di metabolismo lento ma anche se non si vogliono avere problemi di questo tipo. Per vincere infatti questa battaglia avremo bisogno sicuramente di evitare bevande zuccherate o alcoliche ma anche salumi e carni grassi. Bisognerà dire no al latte vaccino ed allo yogurt così come anche ai formaggi stagionati.

Inoltre una delle cause più comuni del metabolismo lento sono i cibi già pronti surgelati ma anche i condimenti ed i grassi di origine animale.

Metabolismo lento – Cibi consigliati

Passiamo invece alle note positive di questo articolo ed andiamo dunque a vedere la dieta consigliata per il metabolismo lento. Al mattino possiamo iniziare la nostra giornata con dei cereali integrali. A metà mattinata un latticino a basso contenuto di grassi ed a pranzo possiamo abbinare delle carni bianche a qualche verdura.

La cena, per alternare anche il pranzo, possiamo portare in tavola del pesce insieme a qualche legume. Chiaramente questo articolo non è una ricetta medica e nel caso in cui vogliate risolvere il metabolismo lento prima di iniziare qualsiasi dieta vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto che saprà darvi tutte le indicazioni del caso.