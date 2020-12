Oroscopo Settimanale – Gli uomini più emotivi dello zodiaco: ecco quali sono

A 2020 pressochè terminato è possibile considerare l’eccessiva emotività non più un tratto prevalentemente femminile: non è così raro conoscere rappresentanti maschili che manifestano in maniera evidente i propri sentimenti, anche perchè con una certa parità dei sessi oramai quasi totalmente sopraggiunta, anche gli uomini possono mette in mostra un animo sensibile senza per forza essere giudicati “poco maschili”.

Alcuni profili sono particolarmente emotivi, solitamente fa parte di questi segni zodiacali:

Leone

Nonostante l’apparenza forte, questi uomini hanno costantemente bisogno di attenzioni, e per questo utilizzano il proprio ego come fattore chiave per farsi conoscere. Non nascondono tuttavia il proprio lato sensibile, al punto da scherzarci su senza problemi.

Molto difficilmente incontrerete un Leone freddo e distaccato, i sentimenti fanno parte della loro vita in maniera profonda.

Pesci

Anche gli uomini che fanno parte di questo segno, decisamente emotivo, non possono che mancare in una lista del genere: senza giri di parole, l’uomo nato sotto il segno dei Pesci è fortemente condizionato dai propri sentimenti e non riesce neanche minimamente ad apparire differente da com’è realmente, anche perchè qualche tentativo di apparire diverso fallisce molto presto. Vanno presi così come sono, nel bene e nel male.

Bilancia

Discorso condivisibile anche per quanto riguarda gli uomini bilancia che hanno sicuramente maggior controllo sulle proprie emozioni, ma restano fortemente condizionate da queste ultime, e nonostante l’apparenza solitamente tranquilla e pacifica, sono soliti soffrire molto anche per degli eventi che solitamente “passano inosservati” alla stagrande maggioranza dei segni.

Acquario

Loro invece quantomeno provano ad apparire leggermente più “forti”, o perlomeno meno emotivi di quanto in realtà non sono. Solitamente questo funziona solo per i primi tempi, chi lo conosce abbstanza sa che le emozioni di fatto governano gran parte della sua vita.

Spesso le loro reazioni nervose sono proprio il risultato dell’incapacità di gestire i propri sentimenti.