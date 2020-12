Gli uomini più sfrontati dello zodiaco: ecco quali sono

L’eccessiva sicurezza nei propri mezzi può essere fonte di problemi, a causa della difficoltà ad accettare i propri limiti, ma può anche farci risultare decisamente fastidiosi ed eccessivamente saccenti quando bisogna avere a che fare con contesti sociali.

Ecco perchè alcuni uomini sono considerati decisamente sfrontati, che non paiono provare imbarazzo o disagio nel dire quello che pensano o di mostare una sicurezza incrollabile: solitamente fanno parte di questi segni zodiacali.

Sagittario

Il segno che spesso è considerabile come il più “ribelle” ed anticonformista dello zodiaco, nella controparte maschile possiede una sana dose di autocritica che lo aiuta a consideare e mettere in discussione continuamente ogni sua convinzione o idea che si è fatto in precedenza. A volte tuttavia raggiunge un grado di sicurezza eccessivo, che si manifesta in maniera non gradevole quando si tratta di giudicare gli altri: raramente un Sagittario accetta le critiche seppur ben costruite e motivate, al punto che spesso le evita in maniera diretta.

Gemelli

Non provate a dire ad un uomo nato sotto questo segno come bisogna comportarsi, avrà sempre una parola in più ed anche un concetto basilare, condiviso da tutti, viene fatto passare per qualcosa di molto profondo. Non sempre riescono a gestire al meglio i rapporti sociali, tant’è che spesso la loro sicurezza è solo di facciata: i litigi a causa di inconprensioni sono all’ordine del giorno.

Leone

Difficilmente un Leone accetta i propri limiti, e anche quando si trova in una condizione di torto o comunque di imbarazzo, sembra che con una semplice ammenda (mai troppo palese) riesca ad auto assolversi da tutte le colpe, anche se poco prima può aver creato problemi. Vive la vita in maniera molto “soft”, e questo può essere fonte di grande frustrazione per chi ha intorno, insomma la vergogna sembra un concetto molto aleatorio per questi uomini.