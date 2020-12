LIVE Inter Shakhtar Donetsk Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Situazione paradossale nel gruppo Champions dell’Inter, con tutte le pretendenti ancora in corsa per il passaggio del turno all’ultima giornata: la banda di Conte ha tenuto vive le speranze nella vittoria in Germania, ma stasera alle ore 21.00 sarà obbligatorio vincere, ma l’eventuale qualificazione passa anche per la partita Real Madrid -Borussia Moenchengladbach.

Le scelte degli allenatori

La tanto chiacchierata situazione Eriksen, assieme ad un’emergenza indisponibili a centrocampo permetterà al trequartista danese una maglia da titolare: l’ex Tottenham sarà schierato assieme a Brozovic e Gagliardini, mentre la difesa sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni con Hakimi e Young sugli esterni. Attacco titolare con Lautaro Martiez e Lukaku.

4-2-3-1 per gli ucraini, con Tetê, Marlos, Taison a supporto dell’unica punta Dentinho. Davanti a Pyatov linea difensiva formata da Dodô, Bondar, Vitão e Matvienko.

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 81 Trubin; 2 Dodô, 77 Bondar, 49 Vitão, 22 Matvienko; 6 Stepanenko, 20 Kovalenko; 14 Tetê, 11 Marlos, 27 Maycon; 7 Taison.

A disposizione: 1 A. Shevchenko, 30 Pyatov, 5 Kocholava, 8 Marcos Antonio, 9 Dentinho, 19 Solomon, 21 Alan Patrick, 28 Marquinhos, 50 Bolbat, 59 Vyunnik, 61 Sudakov.

Allenatore: Luis Castro.

Risultato LIVE

