Nonostante siamo ancora nella stagione autunnale, manca veramente poco all’inverno, in più, il freddo è già tra noi. Mantenere il corpo al caldo è importante quando inizia a cambiare il clima. Noi siamo abituati a coprirci il più possibile con giubbotti, cappello, sciarpa, guanti, maglioni, indumenti termici, ma oggi vi sveliamo una cosa che forse non tutti sanno, l’alimentazione è in grado di proteggere il corpo dal freddo, ci sono degli alimenti, che se mangiati in questo periodo e in inverso, sono in grado di mantenere più costante la temperatura corporea. Vediamo allora quali sono questi alimenti che ci proteggono dal freddo.

Prima di elencare i vari alimenti, vogliamo prima fare una breve premessa, nel periodo invernale è molto importante assumere le giuste calorie, non fate diete troppo drastiche perché il corpo ne risente, in più, durante questo periodo le difese immunitarie sono messe a dura prova, quindi cercate di rafforzarlo, in questo modo non vi ammalerete.

Affinché un’alimentazione si possa considerare completa ed equilibrata, bisogna introdurre nel nostro organismo il giusto quantitativo di calorie, provenienti da ogni categoria di alimenti, quindi cercate di non abolire nessun alimento, ma di consumarlo in modo responsabile, cercate invece di limitare i cibi troppo grassi, bevande zuccherate, alimenti industriali, che potrebbero affaticare l’organismo, consumate, invece, molta frutta e verdure per le vitamine e i sali minerali che contengono, oltre che alimenti proteici, ma non trascurate nemmeno i grassi buoni e i carboidrati.

Proteggersi dal freddo con alcuni alimenti: ecco cosa mangiare per restare caldi

Prima di tutto si consiglia di mangiare alimenti caldi, come primi piatti, zuppe, minestroni, minestre, zuppe di legumi, brodo, insomma tutto ciò che si serve fumante, in questo modo ci riscalderemo. Inoltre, alcuni legumi, come le lenticchie ci permettono di ridurre la sensazione di freddo, mangiate anche i cereali perché forniscono calorie al nostro corpo e di conseguenza riscaldano. Dunque mangiate riso, pasta, pane, farro, ovviamente senza esagerare nelle porzioni per non ingrassare.

Anche alcune verdure di stagione possono aiutare a combattere la sensazione di freddo, ad esempio, cercate di consumare: bietola, broccoli, carciofi, cardi, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, verza, cicoria, patate, spinaci e zucche. Sono tutti ricchi di sali minerali e vitamine, proprio quello che occorre al nostro sistema immunitario. Insieme a cipolle, aglio, scalogni, carote, sedano, ravanelli possono essere abbinati alla carne e al pesce.

Ancora, cercate di consumare la frutta secca, sempre in dosi adeguate, come mandorle, arachidi, nocciole, noci, sono tutti prodotti molto calorici e che apportano zinco e vitamina E molto importante per proteggere la pelle dal freddo. Non dimenticate nemmeno la frutta fresca, in particolar modo gli agrumi, che sono fonte di vitamina C molto utile per le difese immunitarie.