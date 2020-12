Ricetta erbazzone reggiano: ingredienti, preparazione e consigli

L’erbazzone reggiano è una sorta i rustico di umili origini contadine. Per la sua preparazione è previsto l’utilizzo di semplici erbe dell’orto disponibili in vari momenti della stagione. E’ una torta salata molto buona e sfiziosa, semplice da preparare che vi farà fare bella figura anche in caso di ospiti a pranzo o a cena, può essere servita come secondo piatto, ma anche come antipasto o aperitivo.

Erbazzone reggiano – Ingredienti

Olio extravergine d’oliva 30 g

Farina 00 400 g

Acqua tiepida 200 g

Sale fino 8 g

Per il ripieno:

Bietole 1,3 kg

Cipollotto fresco 100 g

Aglio 1 spicchio

Pancetta affumicata 100 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 200 g

Sale fino 10 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Pepe nero q.b.

Per cospargere:

Olio extravergine d’oliva q.b.

Erbazzone reggiano – Preparazione

Per preparare l’erbazzone reggiano incominciate con la preparazione dell’impasto: setacciate la farina in un recipiente, poi versate il sale, l’olio e l’acqua tiepida e impastate con le mani fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo occupatevi del ripieno: lavate le bietole sotto abbondante acqua fresca corrente, asciugatele, ed eliminate il gambo; pulite i cipollotti, tagliateli a rondelle sottili, poi prendete la pancetta e ricavate dei dadini piuttosto grossolani.

In una pentola antiaderente fate rosolare l’olio con lo spicchio d’aglio sbucciato; quando l’aglio sarà dorato, versate il cipollotto insieme alla pancetta a cubetti. Fate rosolare per 10 minuti, aggiungete le bietole, regolate di sale e pepe e fate cuocere per altri 7-8 minuti coprendo con un coperchio.

Togliete lo spicchio d’aglio, poi eliminate l’acqua in eccesso e versate le bietole cotte in una ciotola capiente, lasciandole raffreddare.

Trascorso il tempo necessario, togliete l’impasto dal frigorifero, ponetelo su di un piano di lavoro leggermente infarinato e con un tarocco prelevate 350 g di impasto, vi servirà come base. Con l’aiuto di un mattarello stendete una sfoglia del diametro di 36 cm e un’altra della stessa misura più sottile con la parte di impasto restante.

Stendete la sfoglia che avete ottenuto con l’aiuto del mattarello su una tortiera del diametro di 32 cm oliata. Quando il ripieno sarà freddo, aggiungete 150 g di formaggio grattugiato e mescolate con una spatola per amalgamare tutti gli ingredienti. Versate il tutto nella teglia e livellate la superficie.

Cospargete con il formaggio grattugiato restante e richiudete il vostro erbazzone con la sfoglia più sottile che avete steso in precedenza. Rifinite i bordi, pizzicandoli con le dita, poi bucherellate la superficie con i rebbi di una forchetta e spennellate con l’olio di oliva.

Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 200° per 30 minuti. Una volta pronto, sfornate e servite il vostro erbazzone reggiano.

Erbazzone reggiano – Consigli utili

Potete conservare l’erbazzone in frigorifero, una volta freddo, per 2 giorni al massimo coperto con la pellicola trasparente. Potete congelarlo sia da cotto che da crudo solo se avete utilizzato ingredienti freschi non decongelati. Potete preparare il vostro erbazzone anche con dei buonissimi spinaci al posto delle bietole.