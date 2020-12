Santo di domani, 9 Dicembre: chi è Beata Vergine Maria di Loreto

Santo di domani: chi è la Beata Vergine Maria di Loreto

I santuari dedicati a Maria sono sparsi in tutto il mondo.

Uno dei più famosi santuari è quello di Loreto che racchiude in sè la Santa Casa di Nazareth. La traslazione avvenne per mano di Angeli il 10 maggio 1291. Prima fu trasportata in Dalmazia. Il Vescovo del luogo, il governatore ed alcuni pellegrini riconobbero in quella casetta la casa di Maria. Per averne le prove, essi mandarono in Palestina una commissione la quale constatò che la casa di Maria era scomparsa di là e le fondamenta rimaste concordavano perfettamente coi muri dell’edificio apparso sui monti dalmati. Leone X in un Breve del 1515 scrisse che «è provato da testimoni degni di fede che la Santa Vergine, dopo aver trasportato per l’onnipotenza divina, la sua immagine e la propria casa da Nazareth in Dalmazia, (…) la fece deporre per il ministero degli angeli, sulla pubblica via ove trovasi tuttora».

Preghiera a Maria di Loreto

Preghiera a Maria, vergine lauretana

O Maria Vergine Lauretana,

il mondo ha nostalgia di te!

La tua piccola “casa” è memoria eloquente

di valori perduti ma ancora sognati:

le povere pietre silenziosamente parlano

e gridano che è Dio la vera ricchezza;

la semplicità insegna e dolcemente ricorda

che l’umiltà è la terra della vera grandezza.

O Maria, Vergine Lauretana:

il silenzio della tua “casa”

custodisce un sì che ci appartiene

e al quale noi tutti apparteniamo:

è il sì che ha interrotto

la catena dei nostri “no”;

è il sì che è diventato Corpo del Figlio di Dio,

Salvatore del mondo ieri, oggi e sempre.

O Maria, Vergine Lauretana:

mentre passano i secoli ed i millenni,

noi ci appoggiamo al tuo Cuore di Madre

per intonare nel nostro povero cuore

la melodia del tuo sì,

che ci riempie di Eterno

e ci rende pellegrini felici

verso la “Santa Casa” dei figli di Dio.

Amen.