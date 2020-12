Oroscopo Weekend – Le donne più vittimiste dello zodiaco: ecco quali sono

Non tutti reagiscono alle avversità nella stessa maniera, sebbene la maturità sembra obbligarci ad avere un atteggiamento prevalentemente maturo, “obbligo” che spesso va in controtendenza con chi viene solitamente bollato come “vittimista”, nota anche come sindrome di Atlante, colui che secondo la mitologia greca, portava il mondo addosso.

Le motivazioni che spingono queste donne ad avere un atteggiamento vittimista sono varie ma tutte additabili alla formazione caratteriale. Ecco quali sono le donne che palesano questo atteggiamento più frequentemente.

Cancro

Un segno troppo spesso apparentemente infantile, sopratutto quando si tratta di prendersi delle responsabilità: anche quando non ha particolari colpe, tende infatti a palesare una natura “piangiona” e decisamente vittimista.

Vergine

Il loro fare altezzoso, superiore, quasi aristocratico non le esenta dalle responsabilità quando si tratta di lamentarsi: il loro fare le vittime è meno infantile ma non per questo meno evidente e fastidioso. Quando c’è qualche problema è la prima a lamentarsi e scaricare la colpa, descrivendo la situazione come una sorta di complotto nei suoi riguardi.

Pesci

Notoriamente le Pesci mostrano solo in rari casi la loro vera natura, sopratutto quando c’è da esporre le proprie emozioni più profonde e segrete. Quando questo accade però tende a fare la vittime decisamente spesso ma non si tratta di una recita, ma una sensazione che prova seriamente.

Acquario

Il modus operandi della Acquario è letteralmente costellato da atteggiamenti distaccati, almeno in apparenza, ma inevitabilmente questo muro di indifferenza crolla di fronte alle sitazioni dove la sua autorità viene messa in dubbio: in questo caso ecco che emerge un fare decisamente vittimista nel senso più puro del termine.