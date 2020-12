Perchè si deve lavare il riso? Ecco la spiegazione!

Chi ha l’abitudine di mangiare altri cereali oltre al grano, come la quinoa, il farro, il miglio, il bulgur ecc…, sa che tutti questi cereali vanno sciacquati con cura prima di essere cotti.

Dunque la domanda sorge spontanea: essendo anche il riso un cereale, va fatta la stessa cosa? Il riso va sciacquato?

La scelta sembra essere soggettiva, infatti c’è chi decide di sciacquarlo per eliminare l’amido in eccesso e rendere la pietanza più digeribile, oltre al fatto che lavandolo si ferma la cottura e il riso non scuoce. C’è pure chi, invece, consiglia di non lavare il riso crudo poiché si perderebbero molte sostanze nutritive.

Detto questo ecco alcuni accorgimenti per cucinare al meglio il riso.

Bisogna tostare il riso prima della cottura?

La tostatura del riso permette di rendere i chicchi più “croccanti” e sostanziosi, una volta cotti. Per ottenere un risotto cotto in modo corretto e mantecato, risulta fondamentale la tostatura. Questo procedimento deve avvenire a fuoco moderato, il riso può essere tostato da solo o insieme a un po’ di soffritto di cipolla, una volta che i chicchi diventano da bianchi a trasparenti, si può versare mezzo bicchiere di vino bianco per rendere il tutto più saporito e poi continuare la cottura aggiungendo il brodo vegetale un po’ alla volta, per 20 minuti.

Il brodo nel riso è caldo o freddo?

Il brodo va messo in un pentolino, mantenuto sempre a bollore o comunque abbastanza caldo. Non utilizzate il brodo freddo perchè bloccherebbe la cottura del riso per via di uno shock termico. Proprio per questo il brodo deve rimanere sempre caldo e va versato poco alla volta, ogni volta che il riso tende ad asciugarsi. Il brodo può essere realizzato con diverse varietà di verdure come sedano, carote, cipolle, funghi, oppure si può utilizzare il dado vegetale presente nei supermercati sotto forma di cubetti disidratati.

Il risotto va fatto riposare?

Una volta cotto, il risotto va fatto mantecare nella padella o pentola a fuoco spento e chiuso con un coperchio, in genere per 5 minuti massimo. Una volta mantecato può essere servito. Mantecare il risotto serve a renderlo più cremoso e compatto inoltre questo permetterà al riso anche di insaporirsi meglio.

Quali sono i benefici del riso?

Il riso è un cereale altamente digeribile e capace di regolare la flora intestinale. Esistono varie tipologie di riso, quella da preferire è sempre il riso integrale in quanto non raffinato e ricco di tutti i nutrienti che questo cereale ha da offrire. Proprio per la sua proprietà di regolare la flora intestinale, il riso in bianco viene consumato quando si hanno problemi di stomaco e non si sa proprio cosa mangiare. Inoltre, il riso possiede un amminoacido essenziale molto importante chiamato lisina e delle proteine di grande importanza a livello biologico. Il riso contiene anche acidi grassi essenziali, è ricco di potassio e povero di sodio ed è un cereale indicato per chi soffre di ipertensione arteriosa. Infine, come se tutto ciò non fosse già tanto per incentivare il consumo di riso, questo mitico cereale è privo di glutine e quindi può essere consumato anche da chi soffre di celiachia.