Quanto guadagna Antonio Conte? Ecco tutta la verità

Il nome di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, sta facendo il giro dei social, sopratutto nei gruppi dei tifosi nerazzurri che lamentano in maniera quasi unilaterale una certa insoddisfazione del rendimento della squadra allenata dal tecnico pugliese, sopratutto dopo un’ultima sessione di mercato estiva che ha ulteriormente rinforzato la rosa come richiesto dal tecnico, con gli innesti di Hakimi e del “pupillo” di Conte, Arturo Vidal.

Malcontento

L’eliminazione dalla fase a gironi della Champions League, dopo il non soddisfacente 0 a 0 contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk che non ha permesso neanche di ottenere il terzo posto, “scendendo” in Europa league ha infatti rigettato il popolo nerazzurro nello sconforto e nella rabbia, anche perchè la proprietà ha accontentato il tecnico dopo alcune lamentele su un mancato supporto palesato da Conte nel dopopartita della finale di Europa League persa contro il Siviglia, pochi mesi fa.

Stipendio

Antonio Conte infatti aveva chiesto supporto e rinforzi di qualità per migliorare il secondo posto in campionato e il sopracitato ritorno in una finale europea che mancava oramai da 10 anni: Suning aveva confermato con un comunicato ufficiale l’allenatore all’alba della nuova stagione, ma l’avvio in campionato tutt’altro che perfetto aveva già fatto venire qualche dubbio sulla bontà della scelta. Ora una fetta consistente dei tifosi interisti chiede l’esonero dell’allenatore, ma la prospettiva appare piuttosto lontana, sopratutto per mere questioni economiche: Antonio Conte infatti è il tecnico che percepisce lo stipendio più alto in Serie A 2020/21 12 milioni netti più bonus all’anno, rendendo così piuttosto problematica un eventuale esonero, anche perchè l’Inter ha ancora sul libro paga Luciano Spalletti, che guadagnerà fino al 2021, anno di scadenza contrattuale, circa 4,5 milioni di euro.

Liberarsi di Antonio Conte per l’Inter non sembra la migliore delle ipotesi anche perchè la società nerazzurra non ha potuto beneficiare del Decreto Crescita, che prevede per chi assume un lavoratore che negli ultimi due anni è stato all’estero di pagare il 30% di tasse invece che il 43%: lo stipendio netto di Conte e del suo staff peserebbe per 13,5 milioni a stagione e considerando il contratto fino al 2022, senza un accordo l’esonero del mister costerebbe ai nerazzurri la bellezza di 47 milioni lordi.