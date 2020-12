Ricetta branzino con patate: ingredienti, preparazione e consigli

Il branzino con le patate è un secondo piatto leggero e gustoso, un modo alternativo di preparare questo pesce, sicuramente scenografico se ad esempio avete ospiti a cena. Si tratta di una ricetta anche economica, dato che servono pochissimi ingredienti e di facile reperibilità. Una ricetta semplice ma completa, durante la cottura le patate ed il filetto di pesce si insaporiscono regalando un piatto veramente gustoso. Per preparare questo secondo piatto i tempi di preparazione sono anche brevi, saranno sufficienti 30 minuti, tra preparazione e cottura.

Branzino con patate – Ingredienti

Le seguenti dosi degli ingredienti sono per 2 persone.

Branzino, 2 filetti, 250 g;

Patata media, 1;

Basilico, 4 foglie;

Pangrattato, 4 cucchiai;

Aglio, ½ spicchio;

Prezzemolo, 3g;

Pomodori pachino, 150 g;

Olive Nere, 30 g;

Sale/Pepe, q.b.;

Olio EVO, q.b.

Branzino con patate – Preparazione e consigli utili

Come prima cosa per la preparazione di questa ricetta, bisogna andare a lavare e pelare le patate, affettatele con una mandolina e lasciatele in acqua fredda per non farle annerire.

A questo punto iniziate a pulire il filetto di branzino dalle squame e dalle lische, e andatelo a condire con olio, sale e pepe.

Tritate finemente prezzemolo e mezzo spicchio d’aglio, incorporateli al pangrattato, e aggiungete sale e pepe. Foderate una teglia con della carta forno, disponete i filetti di branzino.

Ora andate a disporre le fettine di patata tagliate precedentemente sul branzino sovrapponendole leggermente l’una all’altra, come se voleste ricreare la fantasia delle squame.

Spolverate il tutto con il composto di pangrattato e irrorare leggermente con olio. Infornare a 190° per circa 10 minuti.

Mentre il pesce cuoce preparare l’insalatina di pomodori, tagliare i pomodorini

a metà, condire con olio, sale, pepe e basilico spezzettato a mano, unire le olive e tenere da parte. Impiattare alla base l’insalata di pomodorini e adagiarvi sopra il filetto di branzino in crosta di patate.