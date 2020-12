Demet Ozdemir: chi è il suo ex fidanzato Seckin?

Demet Ozdemir è una notissima attrice turca che per anni è stata fidanzata con Serckin Ozdemir.

Scopriamo qualcosa in più su Seckin Ozdemir.

Seckin Ozdemir è l’ex fidanzato di Demet Ozdemir, con la quale ha avuto una lunga relazione che è nata proprio sul set cinematografico. I due, tuttavia, portano lo stesso cognome ed in molti per questo motivo si stanno chiedendo se sono in un certo qual modo parenti, magari alla lontana. Ma la risposta è assolutamente negativa, è solo una casualità che i due attori portino lo stesso cognome.

Il noto attore, che attualmente vediamo impegnato sul set cinematografico di “Due Sorelle”, è tuttavia molto geloso. Pare infatti che la loro storia sia giunta al capolinea mentre Demet era impegnata nelle riprese di Daydreamer – Le ali del sogno, perché a Seckin non andava giù che la compagna passasse molto tempo in compagnia di Can Yaman.

Seckin Ozdemir è nato il 25 agosto del 1981 ad Istanbul, in Turchia, ed ha, attualmente, 39 anni. Si tratta di un personaggio noto non solo nel suo paese di origine, ma anche in Italia, grazie a diverse serie TV da lui interpretate.

Dopo il liceo, il ragazzo si iscrive all’Università e si laurea in Economia. Contemporaneamente a questi studi, il ragazzo si appassiona al mondo della recitazione. Così, decide di fare un corso di recitazione e di teatro presso Müjdat Gezen Art Center. Questa scelta gli cambia radicalmente la vita. Diventa uno speaker radiofonico ed un attore di successo.