Miso, cos’è e come mangiarlo

Per insaporire i nostri piatti, può essere usato in alternativa al dado da cucina, in quanto sicuramente più salutare.

Essendo un alimento a base di sola contiene tutte le proteine nobili della soia e anche in buona quantità. È ricco di enzimi che favoriscono la flora intestinale. Il miso è ricco di sodio quindi non dovrebbe essere consumato da chi soffre di pressione alta. Inoltre, contiene svariate vitamine del gruppo B.

Il miso viene utilizzato in molte altre zuppe, come il ramen o la zuppa di udon. Spesso queste zuppe nel loro nome riportano la parola miso come prefisso ( miso-ramen , per esempio).

Il miso viene utilizzato come insaporitore per condire zuppe, salse, paté e biscotti. Il miso compare in molte ricette della cucina tradizionale giapponese, la più conosciuta, ad esmepio, è la zuppa di miso, consumata ogni giorno dalla maggior parte dei giapponesi.

Nel procedimento tradizionale si trasferisce il composto in dei contenitori e lo si lascia fermentare in acqua salata dai 12 ai 24 mesi. Ovviamente, il miso prodotto a livello industriale non viene preparato in questo modo e la fermentazione si riduce a poche ore, cosa che rende necessaria la pastorizzazione e l’aggiunta di additivi per stabilizzare il composto.

Per la preparazione vengono messi in ammollo i semi della soia e poi vengono cotti. Successivamente bisogna aggiungere l’orzo o il riso e viene aggiunto nella cottura un tipo particolare di fungo, chiamato l’ Aspergillus oryzae . Questo procedimento è necessario per intaccare gli amidi dei cereali e trasformarli in zuccheri più semplici.

Quali benefici ha

Il miso favorisce la regolarità intestinale. Apporta tanti enzimi che facilitano la digestione contrastando quel fastidioso senso di pesantezza dopo i pasti. Oltre a contenere vitamine del gruppo B, contiene anche la vitamina A e tanti minerali, in particolare calcio, magnesio e ferro, utili per la salute e per rimanere in forma. Come abbiamo già accennato, il miso va consumato con moderazione perchè contiene elevate quantità di sodio, che assunto in eccesso favorisce sovrappeso, pressione alta e altri disturbi.

Come consumarlo

Per usufruire di tutti i suoi effetti benefici va sciolto in poca acqua e aggiunto ai piatti a fine cottura senza farlo bollire nelle zuppe o nelle minestre. Questo perchè i batteri benefici di cui è ricco sono particolarmente sensibili al calore e finiscono per rimanere uccisi con temperature troppo elevate. Per potenziarne le sue proprietà è una buona idea quella di abbinarlo nello stesso pasto a cibi che apportano probiotici come i cereali integrali, la rucola, le banane, i broccoli, la cipolla, la cicoria, i porri e molti altri.