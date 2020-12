Oroscopo Settimanale – Le donne che non ammettono mai i propri errori: ecco quali sono

I “maligni” sostengono che in realtà un po’ tutte le donne non ammetterebbero mai platealmente un loro errore o un’eventuale mancanza, in realtà non è proprio così, anche perchè è impossibile definire l’intero genere con un termine generico come questo.

E’ pur vero che alcuni profili femminili hanno molta difficoltà ad ammettere i propri errori, e solitamente sono quelli che fanno parte di questa lista.

Scorpione

Nonostante vogliano sempre apparire come prosaiche, democratiche e apparentemente di mentalità molto aperta, spesso riescono a “manipolare” la logica secondo le proprie convinzioni o comunque in maniera da non sfigurare. Generalmente è molto difficile aver ragione su una di loro, anzi il più delle volte le persone si arrendono “prima di combattere”.

Vergine

Discorso simile anche per le Vergine, che non amano sbandierare le proprie opinioni ai quattro venti ma che rimangono ferme nelle loro convinzioni anche quando sono abbastanza palesemente nel torto. Moltissime persone che conoscono anche bene una donna nata sotto questo segno può giurare di non averle mai visto ammettere un errore.

Toro

Spesso controcorrente, le Toro si fanno influenzare solo parzialmente da ciò che accade intorno a loro e per questo il non ammettere i propri errori è correlato ad una “testa dura” che fa parte del loro carattere. Tuttavia rispetto ad altri segni non reagiscono in maniera troppo estrema quando un torto è impossibile da negare.

Leone

Se sbagliano, raramente è colpa loro direttamente, almeno è quello che vogliono far credere: l’orgoglio tipico delle Leone non da così fastidio visto che prendono tutto alla leggera ma restano pressochè impossibili da scalfire.