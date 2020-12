Serena Rossi: è lei la voce di Frozen?

Serena Rossi è un’attrice e cantante di origini napoletane, dalle grandissime qualità canore ed anche nella recitazione.

Serena Rossi è stata scelta come voce di Anna di Frozen in Frozen, in coppia con Serena Autieri. La Rossi si è subito resa conto dell’impatto mediatico che ha questo ruolo, soprattutto nel mondo dei piccoli. Si è dichiarata orgogliosa ed onorata di aver dato voce ad Anna di Frozen, e che questa esperienza le ha lasciato delle emozioni indelebili.

Serena Rossi è stata ospite a Una storia da cantare, su Rai Uno. Per lei è stato un primo ritorno sulle scene di Rai Uno dopo la partecipazione a Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. La Rossi racconta di come sia più volte scoppiata in lacrime pensando a quanto fosse realmente fortunata di ricoprire ancora una volta i panni della principessa Anna.

Parlando della trama del film, focalizzata sull’amore, è uscito fuori l’argomento del rapporto di Serena Rossi con il suo compagno, Davide Devenuto, nel corso di un’intervista al quotidiano Nuovo. La Rossi ha dichiarato di desiderare profondamente un altro figlio, dopo avere avuto il primogenito Diego. Quanto al matrimonio con il compagno l’attrice si è detta più titubante anche dopo la proposta di matrimonio in diretta su Domenica In. Serena Rossi pensa che prima o poi succederà ma per lei non c’è alcuna fretta.