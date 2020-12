Serena Rossi: età, marito, figli, Frozen, Instagram, Tutto su di lei

Serena Rossi è un’artista italiana di grande successo, soprattutto per la sua versatilità e le sue grandissime capacità non solo nella recitazione ma anche nel canto.

Serena Rossi è un’attrice, conduttrice televisiva, doppiatrice e cantante. È nata a Napoli il 31 Agosto 1985, ed ha 35 anni, in una famiglia di musicisti. Il padre suona la chitarra, la madre canta e il nonno scriveva canzoni. Ha una sorella più piccola Ilaria, di solo otto anni. Serena trascorre la sua infanzia felicemente e durante l’adolescenza inizia a lavorare nei villaggi turistici. Frequenta il Liceo linguistico che termina con difficoltà.

Un posto al sole serve alla giovane artista anche per lanciarsi nel mondo della musica, con un EP, intitolato Amore che, pubblicato il 1° dicembre 2006 per dare corpo alle canzoni da lei interpretate all’interno della soap.

La sua carriera si sviluppa parallelamente anche in altre produzioni televisive di grande prestigio. Con il passare del tempo sono sempre più importanti i ruoli che la Rossi riesce a ritagliarsi in televisione e al cinema. Nel 2011 è una delle protagoniste della prima stagione della serie tv Che Dio ci aiuti.

FROZEN

Il ruolo che però forse ha lanciato davvero la sua carriera, almeno quella legata anche alla musica, è quello di Anna in Frozen – Il regno di ghiaccio, film d’animazione della Disney del 2013. In questa pellicola musicale di grandissimo successo la Rossi ha modo di mostrare all’intera Italia, affiancata da Serena Autieri, tutto il suo talento vocale. L’artista riprende lo stesso ruolo anche nella serie televisiva C’era una volta e nel cortometraggio Frozen Forever del 2015. Serena ha dichiarato che interpretare questo personaggio le ha dato grandissime emozioni.

VITA PRIVATA

Serena Rossi conosce nel 2008 l’uomo della sua vita, l’attore Davide Devenuto. Lo incontra sul set della soap opera Un posto al sole. I due iniziano a frequentarsi, in un primo momento di nascosto senza dirlo a nessuno ma poi escono allo scoperto. Nel 2013 Serena e Davide attraversano una crisi che li costringe ad allontanarsi per un anno. Periodo durante il quale, nonostante fossero separati, si pensano a vicenda fino ad incontrarsi per caso alla stazione.

Serena e Davide si innamorano di nuovo e non si lasciano più, infatti, nel 2016 diventano genitori di Diego.

Serena Rossi ha due tatuaggi: la scritta Love dietro il collo e tre rondini sull’avambraccio sinistro che rappresentano la sua famiglia ovvero lei, il suo compagno Davide e loro figlio Diego.