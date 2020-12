Un trucchetto semplice e veloce per evitare che i carciofi ci anneriscano le mani

In inverno i carciofi sono gli ortaggi più apprezzati, molto versatili, con cui si possono preparare tantissime ricette, antipasti, primi, secondi, contorni. E’ possibile trovarli in commercio già dall’inizio di novembre, e rimangono sulle nostre tavole fino alla primavera. I carciofi non sono solo buoni a livello gustativo, ma sono anche ottimi da consumare per i benefici che apportano al nostro organismo, sono ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per il periodo invernale.

D’altra parte, però, hanno un difetto, macchiano. Tendono a macchiare di nero le mani, i piatti, i denti, se si mangiano crudi. Quindi noi oggi abbiamo deciso di svelare un trucchetto a coloro che ancora non lo conoscono, in modo da evitare questo fastidioso annerimento quando li si preparano.

I carciofi tendono a diventare neri molto in fretta una volta tagliati. Se non li si cucina in fretta, perderono il loro colore verde e diventano marroni o neri. Per evitare tutto ciò basta utilizzare un ingredienti naturale che tutti abbiamo in casa, del semplice limone. Il limone impedisce ai carciofi di annerire e di conseguenza gli impedisce di macchiare mani, denti, taglieri, piatti.

Mentre pulite i carciofi preparate una scodella e all’interno mettete acqua fredda e succo di limone, basteranno un paio di cucchiai. Man mano che tagliate i carciofi tuffateli nella scodella, in questo modo i carciofi non anneriranno.