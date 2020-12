Attenzione alla marmellata: ciò che può accadere è incredibile

Nell’immaginario collettivo degli italiani, la marmellata, viene quasi sempre collegata con la colazione. La marmellata è un alimento che si ottiene dalla frutta cotta al quale vengono aggiunti acqua, zucchero, e gelificante per dargli la giusta consistenza. Naturalmente la marmellata venduta nei supermercati può contenere anche altre sostanze come gli additivi alimentari che le permettono di prolungarne la conservabilità, mentre quella preparata sarà molto più sana ma durerà meno tempo. Ma cosa contiene la marmellata? Cosa può accadere a chi la mangia spesso? In questo articolo risponderemo a queste e altre domande sulla marmellata.

Differenze tra marmellata e confettura

Il più delle volte il termine marmellata viene usato genericamente per indicare un alimento gelatinoso composto da frutta cotta e zucchero, ciò nonostante vi è una sottile differenza tra marmellata e confettura. Di conseguenza ci si domanda quali siano queste differenze tra questi due alimenti, che almeno apparentemente, potrebbero essere considerati la stessa cosa. Effettivamente, entrambe vengono realizzate seguendo lo stesso procedimento, tuttavia, la differenza tra esse sta nella tipologia di frutta con la quale vengono realizzate. La marmellata, infatti, proviene dagli agrumi freschi, integri e al punto giusto della maturazione, in modo che siano anche più dolci, ben puliti. Per realizzare la confettura, invece, si si utilizzano come base ache hanno alla base altri tipi di frutta frutta come albicocche, fragole, fichi, amarene e via dicendo.

Come si mangia la marmellata?

La marmellata, così come la confettura, oltre ad essere mangiata durante la colazione, magari spalmata su delle fette biscottate, è anche molto utilizzata per la realizzazione di diversi dolci come le crostate, ma può anche essere mangiata con dei formaggi dutante una degustazione di vini o ancora, può essere mangiata insieme a dello yogurt. Oggi la realizzazione di marmellate può essere un’ottima soluzione per contrastare gli sprechi di cibo. Ad esempio se abbiamo nel frigo della frutta troppo matura per essere mangiata, al posto di buttarla potremmo realizzare delle marmellate.

Attenzione alla marmellata

Le marmellate confezionate acquistate nei supermercati, molto spesso, hanno livelli elevati di zuccheri. Già nella frutta sono presenti degli zuccheri naturali: il fruttosio e il glucosio, proprio per questo motivo inserire altri zuccheri sotto forma di saccarosio non è una scelta sana per la salute. Oltretutto, all’interno delle marmellate confezionate sono aggiunti anche altri ingredienti come gli additivi e i coloranti, anche se non sempre e non per tutte le tipologie, a lungo andare tutti questi zuccheri, oltretutto a farvi aumentare il giro vita, potrebbero anche causare delle patologie vere e proprie. Va precisato che l’obiettivo dell’articolo non è quello di allarmare le persone e persuaderle a non mangiare più la marmellata dalla propria alimentazione, ma, è solo quello di educare le persone ad acquistare dei prodotti più naturali e sani, una soluzione potrebbe essere acquistare marmellate biologiche, fatte solamente con la frutta, in questo modo il quantitativo di zuccheri sarà minore e di conseguenza non determinerà particolari danni al nostro organismo, oltre che a non farci ingrassare. Oppure se si ha tempo, la soluzione migliore sarebbe quella di preparare la marmellata a casa, tuttavia. in questo caso si dovrebbe fare molta attenzione, poiché la si potrà conservare per un periodo di tempo decisamente inferiore, e bisognerà stare molto attenti in tutti i passaggi poiché potrebbe esserci il rischio della formazione di botulino.