Elisabetta Gregoraci: età, carriera, Pierpaolo Petrelli – Tutto su di lei

Elisabetta Gregoraci nasce l’ 8 febbraio 1980 a Soverato, in Calabria, ed ha quindi 40 anni, è una ex modella ed ora showgirl e conduttrice televisiva.

Nell’estate 2006 la Gregoraci è al centro di tutti i gossip ed è su tutte le copertine dei giornali di cronaca rosa per la relazione con Flavio Briatore. I due nel 2008 si sposano ed il 18 marzo 2008 nasce loro figlio Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Da quando è entrata nella casa le voci su di lei corrono. All’interno della casa Elisabetta si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, ma in molti dicono che abbia un compagno fuori. In molti dicono che il fidanzato di Elisabetta sia Stefano Coletti. Lui è un pilota classe 1989 che ha militato in varie case automobilistiche tra cui Renault e Bmw. Originario di Monaco e di ben 11 anni più giovani sarebbe lui l’uomo misterioso che aspetta Elisabetta fuori dalla casa.

Sembrava all’inizio che nella casa del Grande Fratello stesse per nascere qualcosa tra Pretelli e la Gregoraci, ma alla fine i due sono arrivati ad una fase di stallo.

Alla fine i due sono rimasti solo amici, e dopo l’abbandono di Elisabetta i rapporti tra i due si sono un po’ incrinati.