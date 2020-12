Le donne più spensierate dello zodiaco, ecco quali sono

Nel mondo così complicato e spesso cinico e calcolatore di oggi, i sentimenti sembrano avere una valenza sempre più relativa, visto che anche i rapporti interpresonali sembrano prescindere da una base profondamente cinica e calcolatrice. Si tratta di una visione eccessivamente cinica ma non totalmente falsa, ecco perchè solitamente chi riesce a mantenere uno spirito spensierato e “leggero” in ogni situazione vien apprezzato maggiormente rispetto al passato. Esaminando il mondo femminile, oggi esamineremo le donne più spensierate dello zodiaco:

Leone

La spensieratezza è una sorta di croce e delizia per le donne Leone che non riescono a prescindere da questo fattore indipendentemente da età, situazione, umore del momento: per loro ogni cosa va trattata con uno spirito non eccessivamente preoccupato, nervoso e pessimista. Questo non le rende adatte ad affrontare le situazioni dove sarebbe opportuno maggior buonsenso ma la loro natura è difficile da cambiare.

Bilancia

A dispetto di un apparente aria snob e dall’atteggiamento forse un po’ troppo “superiore”, la donna Bilancia non è affatto austera ed eccessivamente legata alle cose concrete, materiali, anzi: è parte integrante del loro tessuto caratteriale e svolge una funzione a dir poco fondamentale nella sua continua ricerca dell’equilibrio. Raramente una Bilancia “perde la testa” nel senso di arrabbiatura, proprio grazie al suo modo molto “light” di vedere le cose.

Sagittario

Quella che risulta effettivamente molto spensierata, al punto che è difficile farla ragionare a lungo su temi seri e profondi, da il suo meglio quando può liberare la propria creatività e il proprio animo aperto, quasi ribelle. Se costretta a stare in un contesto chiuso e limitante soffre molto.

Ariete

Impulsiva, concreta ma anche molto, forse fin troppo spensierata anche perchè risulta essere l’unica “via di fuga” in un modo di approcciare la vita al massimo. Prendere le cose come sono è inoltre la maniera più rapida per affrontare i problemi, secondo le Ariete.