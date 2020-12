Ricetta besciamella: ingredienti, preparazione e consigli

La besciamella è una salsa base in cucina, molto semplice da preparare, quindi non è necessario acquistarla. La besciamella è la più versatile delle salse da cucina, facile e veloce da realizzare, darà una marcia in più a tutti i vostri piatti dalle lasagne alla pasta al forno, ma molto utilizzata anche per tanti altri piatti.

Besciamella – Ingredienti

Ingredienti per 1 litro di besciamella:

Burro 100 g

Farina 00 100 g

Sale fino 1 pizzico

Noce moscata da grattugiare q.b.

Latte fresco intero 1 l

Besciamella – Preparazione

Per preparare la besciamella mettete a scaldare in un pentolino il latte, a parte fate sciogliere i 100 g di burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e aggiungete i 100 g di farina tutta in una volta, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Poi rimettete sul fuoco dolce e mescolate fino a farla diventare dorata.

Avrete così ottenuto quello che i francesi chiamano roux; aromatizzate il latte con la noce moscata e un pizzico di sale, versate poco latte caldo sul roux per stemperare il fondo, poi unite anche il resto, mescolando energicamente il tutto con la frusta.

Cuocete 5-6 minuti a fuoco dolce finché la salsa si sarà addensata e inizierà a bollire. Con questa ricetta otterrete una densità media, se volete una besciamella più liquida dovrete diminuire la dose di burro e farina, per una besciamella più densa dovrete al contrario aumentare la dose di burro e farina. La vostra besciamella è pronta per essere utilizzata.

Besciamella – Consigli utili

Se non utilizzate subito la besciamella, versatela in una ciotola e copritela con pellicola trasparente a contatto. Una volta fredda, la besciamella si può conservare in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni al massimo. All’occorrenza per farla tornare liscia e cremosa, basterà lavorarla con le fruste di uno sbattitore elettrico; se necessario potete aggiungere poco latte per renderla più fluida.

Per realizzare una besciamella vegana, potete sostituire il burro con dell’olio d’oliva o di semi e il latte vaccino con un latte vegetale a vostra scelta. E se volete realizzare una besciamella senza glutine, basta sostituire la farina con uno degli amidi concessi.