Vangelo del giorno 15 Dicembre: commento e Letture

Martedì 15 dicembre 2020

Sof 3, 1–2.9–13; Sal 33

Vangelo secondo Matteo (21, 28–32)

VANGELO

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo».

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

COMMENTO

Quanto spesso ci poniamo con una indisponibilità del cuore? Diciamo molte volte sì a differenti eventi della vita, ad una ricca rosa di proposte, ma capita che teniamo poi poca fede alla parola data, viviamo senza vera partecipazione le iniziative o le evitiamo del tutto. In definitiva sappiamo che mettersi in gioco per qualcosa richiede uno sforzo ben maggiore della semplice partecipazione e dunque evitiamo di vivere in profondità queste occasioni. Allo stesso modo avviene per la nostra vita interiore. Aderiamo a progetti e buoni propositi, ma raramente poi ci poniamo con il giusto impegno per realizzarli davvero. Vorremmo crescere nella fede o forse semplicemente nella capacità di ascoltare, ci piacerebbe metterci in relazione con gli altri più spesso, ma poi cediamo alla comodità delle situazioni ben note e rodate; ad un sì iniziale sostituiamo un no effettivo. Quanto è più vero l’atteggiamento del no che si converte? Si parte da una disillusione, da una svogliata reticenza, per poi sentirsi chiamati ad intervenire ed attuare il cambiamento richiesto. Non è forse lo stesso sguardo autentico di chi incontra il Signore inaspettatamente durante l’arco della propria vita, lasciandosi conquistare? È da questo atteggiamento che possiamo imparare a lasciarci coinvolgere ogni volta da Dio con questa radicalità. Abbandoniamo allora i falsi sì e aderiamo ai no che hanno il coraggio di convertirsi.