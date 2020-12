Le donne più imprevedibili dello zodiaco: ecco quali sono

Le donne che andremo a prendere in esame oggi sono tutto fuorchè noiose e prevedibili, anzi: sia intenzionalmente che non riescono a stupire e lasciare sorpresi anche parenti e amici con reazioni, parole e atteggiamenti che sembrano lontani da una logica precisa e distinta. In realtà c’è sempre una sorta di filo conduttore ma nella maggior parte dei casi questo sfugge dalla comprensione. Ecco le donne meno prevedibili in assoluto.

Gemelli

Sono le più complesse in generale, e quindi rientrano a pieno titolo nella lista anche se in genere riescono a “mascherare” questa peculiarità, riuscendo al contempo a saperla gestire: la doppia personalità di queste donne infatti le mette in una condizione di vantaggio, visto che non sono delle “scheggie impazzite”.

Acquario

Sono decisamente più imprevedibili perchè eccessivamente umorali, e in difficoltà quando devono gestire una situazione che li mette in una posizione di svantaggio. In sostanza non riescono ad affrontare in maniera serena e paritaria una conversazione “tipo”: ecco perchè possono fare qualche gaffes oltre ad avere reazioni difficilmente interpretabili logicamente.

Leone

A dispetto del loro aplomb , le donne Leone sono molto imprevedibili ma per vederle “in azione” è opportuno creare una situazione particolare, generalmente legata al loro ego: quando questo viene a mancare, ecco che cambianto totalmente atteggiamento e il loro fare carismatico e affidabile diventa molto complicato da controllare o prevedere.

Ariete

Non è una sorpresa vedere un segno come l’Ariete in questa lista: le donne che fanno parte di questo impulsivo profilo zodiacale infatti sono imprevedibili nella maniera più pura e “selvaggia” possibile, ossia non provano neanche a contenere le proprie reazioni, riuscendo solo a scusarsi quando risultano inopportune.