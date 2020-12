Oroscopo 2021 – I segni che troveranno l’amore

Ecco alcune anticipazioni tratte dall‘oroscopo 2021. Sta per cominciare un nuovo anno. Un anno che stravolgerà le vite di tanti segni zodiacali, nel lavoro, ma anche e soprattutto in amore. Quali saranno i segni che troveranno l’amore nel 2021?

Ariete

Secondo l’oroscopo 2021 sarai uno fra i segni che troverà l’amore. Si preannuncia un anno particolarmente promettente per chi cercherà l’amore. Giove e Saturno offriranno splendide opportunità a chi è single. I rapporti di coppia, invece, potranno valutare un salto di qualità.

Gemelli

Con Giove, Saturno e Marte come alleati sarà quasi impossibile che l’amore non busserà alla tua porta! Le coppie di lungo corso avranno buone possibilità di fare progetti ambiziosi, mentre i single potranno imbattersi in un incontro che cambierà la loro vita.

Vergine

Come suggerisce l’oroscopo 2021 rientrerai fra i segni che troveranno l’amore. Se sei single, potrai lanciarti nella mischia già a partire da gennaio, grazie a un Marte in ottimo aspetto. Carisma e fascino non ti mancheranno! Magari non sarà la storia della tua vita, con quel Giove non del tutto a favore, ma potresti comunque vivere un’avventura ricca di passione.

Sagittario

Secondo l’oroscopo 2021 tu sarai di certo fra quei segni che troverà l’amore. Si prospetta un anno ricco di emozioni. Giove sarà in ottimo aspetto per quasi tutto l’anno, fatta eccezione per qualche mese. Non sprecare le opportunità che arriveranno!

Acquario

Sarà un anno meraviglioso! Finalmente l’amore tornerà protagonista indiscusso della tua vita. Restare single sarà un’impresa ardua nel 2021! I mesi più promettenti saranno quelli in cui Marte favorevole ti renderà magnetico. Chi è già legato sentimentalmente a una persona potrà cominciare a fare progetti importanti per il futuro.

