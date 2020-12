Questo rimedio naturale renderà meravigliosi i tuoi capelli

Avere i capelli belli è il desiderio di chiunque. Per fortuna, la natura mette a disposizione davvero tanti modi per realizzarlo. Nelle prossime righe, vi parliamo di uno di questi. Non ti resta quindi che continuare nella lettura di questo articolo.

Olio di cocco per i capelli: i vantaggi

Il rimedio naturale che permette di vedere un cambiamento drastico per quanto riguarda la bellezza della chioma è l’olio di cocco. La sua assunzione come cibo è sconsigliatea da tempo dagli esperti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Ben diversa, però, è la situazione relativca alla cosmetica. In questo caso, infatti, parliamo di un ambito in cui questo rimedio è utilizzato da tempo immemore: le prime testimonianze dell’impiego di olio di cocco per i capelli risalgono infatti al XIX secolo.

Indicazioni

L’utilizzo dell’olio di cocco per la cura della chioma è indicato nei casi in cui si ha a che fare con capelli particolarmente secchi e sfibrati (parliamo quindi delle conseguenze dell’utilizzo di prodotti troppo aggressivi per le tinte). Inoltre, va benissimo nelle situazioni in cui si deve affrontare la problematica dei capelli crespi.

Consigliato anche nei casi in cui si ha a che fare con problematiche di desquamazione del cuoio capelluto, l’olio di cocco ha anche una forte efficacia antibatterica. Noto per la sua ricchezza in acido laurico, questo rimedio per la bellezza dei capelli non dovrebbe essere scelto a caso. Gli esperti di tricologia raccomandano infatti di orientarsi verso l’olio ci cocco puro.

Un consiglio utile prevede il fatto di controllare che sia stato spremuto a freddo e che sia biologico. Se lo si utilizza nei mesi freddi, è opportuno scaldarlo in un pentolino sul fuoco o al microonde. Il motivo è molto semplice e riguarda il fatto che, quando sopraggiunge la stagione invernale, questo prodotto solidifica non appena la temperatura raggiunge i 15°C circa.

Come utilizzarlo

Vediamo ora come si utilizza l’olio di cocco per i capelli. La raccomandazione principale prevede il fatto di effettuare un impacco prima dello shampoo e con i capelli già bagnati. Per quanto riguarda il tempo di posa, non ci sono indicazioni particolari. In linea di massima, la raccomandazione prevede di tenerlo al massimo 30 minuti.

Per riscontrare effetti importanti, lo si può lasciare in posa l’intera notte, ovviamente coprendo i capelli con una cuffia da doccia e, ancora prima, con la pellicola trasparente. Una volta terminato il tempo di posa, si risciacqua normalmente.