Allerta costi Bancomat, ecco le novità: aumenteranno?

Com’è risaputo il nostro paese ha subito particolarmente gli effetti dovuti al coronavirus, visto il numero considerevole di contagi che ancora stanno mettendo tutt’ora in difficoltà il governo e la popolazione italiana è tra i paesi dell’Unione Europea che si è mosso in maniera più netta sulla questione aiuti, e proprio in mezzo a tanti bonus e modi per far ripartire l’economia vi è stata una particolare attenzione sui pagamenti tramite Bancomat e carte.

Novità sui costi

Negli scorsi mesi infatti ha inizato a farsi insistente la voce su possibili aumenti relativi ai pagamenti con i Bancomat, sebbene la posizione del governo sembra essere quella di incentivare quanto più possibile la moneta elettronica, dettaglio non di scarsa rilevanza che ha portato alla creazione per il Cashback. Oltre a questo per il 2021 è previsto un aumento della soglia dei pagamenti “contactless” (ossia senza uso del pin) che passerà dai 25 euro attuali a 50, e la rimozione di costi per spese tra i 5 e i 25 euro. Nonostante questo il timore di molti commercianti è quello di far fronte ad un contemporaneo aumento dei costi delle attrezzature relative al POS e al loro mantentimento, come evidenziato anche da Ernesto Ghidinelli, responsabile credito di Confcommercio, che resta moderatamente ottimista in merito, auspicando però che si tratti per l’appunto di una riduzione vera e propria.

Bonus Pos

A fornire un ulteriore incenti per i commercianti e gli esercenti c’è il Bonus Pos, ossia un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute quando incassano un pagamento elettronico. In base al Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019), per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica, lo Stato rimborsa un terzo delle commissioni bancarie e dei costi fissi sostenuti da chi accetta bancomat e carta di credito.