iOS 14.4 beta 1: ecco tutte le novità.

Anche se la nuova funzionalità non interessa da vicino agli utenti italiani ed è vero uso menzionare il fatto che la nuova beta di iOS 14.4 sfrutti la tecnologia gestita dal chip u1, homepod mini può creare interazioni spaziali più intuitive con iPhone 12 e iPhone 11.

Con la precedente interazione tutti gli utenti dovevano tenere il loro iPhone vicino alla parte superiore di homepod per trasferire audio e telefonate da o verso il dispositivo. Ora handoff non viene più segnalato da una notifica ma con IOS 14.4 è possibile godere di un interfaccia completa che appare quando l’iPhone si avvicina all’homepod mini.

Non è nemmeno più necessario tenere l’iPhone vicino alla parte superiore, attualmente è sufficiente che il dispositivo si trova vicino allo speaker. Gli utenti attualmente hanno la possibilità di toccare semplicemente il banner per richiamare l’interfaccia o di spostare l’iPhone più vicino. Questa nuova esperienza funziona con App music e tante altre fonti multimediali come YouTube e le telefono da te. La musica può essere trasferita in entrambi i modi ovvero dal homepod al telefono e viceversa.

Nella versione beta viene aggiornata anche la shortcuts per impostare i wallpaper, adesso tutti gli utenti possono attivare lo zoom prospettico, questa opzione da la possibilità di abilitare o disabilitare l’effetto di parallasse che appare sullo sfondo importato dai comandi.

E alla fine come ultima novità c’è la funzionalità chiamata app direct touch. quest’ultima consente agli utenti di controllare direttamente un’app senza richiedere ulteriori interazioni. Ci sono altre applicazioni che consentono questa funzione ma quest’ultima offre maggiore flessibilità. Al momento è presente solo su iOS 14.4 ma non sembra funzionare correttamente, in seguito vi aggiorneremo con maggiori dettagli appena verranno rilasciate in maniera ufficiale.