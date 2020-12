Non bere caffè se hai problemi di tiroide: gli effetti sono pazzeschi!

Decidere di nutrirsi in modo sano per tutto il nostro organismo è uno stile di vita che spesso ci porta a dover evitare di mangiare o bere determinati alimenti. Di conseguenza è importante sapere in che modo la dieta alimentare che decidiamo di seguire può incidere sul nostro stile di vita. Una dieta sana può regalarci moltissimi anni in più da vivere, come al contrario fare scelte sbagliate nella nostra alimentazione quotidiana può essere fatale. In questo articolo ci dedicheremo a una bevanda quasi indispensabile all’interno della birra routine quotidiana: il caffè. Ma è vero che il caffè fa male alla tiroide? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

I benefici di uno stile di vita sano

La nostra aspettativa di vita e la nostra salute variano anche e soprattutto in base a ciò che mangiamo. La dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo per essere una delle più sane e consigliate. Questo accade grazie al contenuto di moltissimi alimenti che apportano diversi benefici alla salute. Tuttavia, come esistono alimenti in grado di proteggerci, ne esistono altri capaci di danneggiare il nostro organismo. In questo articolo parleremo nel dettaglio di una bevanda che, nonostante sia consumata tutti i giorni, può essere pericolosa per la nostra salute, specie se si soffre di ipotiroidismo.

Attenzione a bere troppi caffè

È risaputo che, nonostante sia ricco di energia per iniziare la giornata, bere troppo caffè è un’azione molto pericolosa. Dal deterioramento dello smalto dei denti a problemi a livello sia cardiaco che epatico, i disturbi che si rischiano solo diversi. Inoltre, bisogna stare molto attenti al consumo di caffè se si hanno problemi alla tiroide. Infatti è emerso da diversi studi che potrebbe esserci un’interferenza tra il caffè e l’assunzione dell’ormone della levotiroxina. Sembrerebbe infatti che il caffè non consenta al nostro corpo di assumere del tutto i benefici della compressa contenente tale ormone. Proprio per questo gli esperti suggeriscono di bere caffè sempre dopo almeno un’ora dall’assunzione del farmaco e mai prima. Tali esperti affermano comunque che non berlo sarebbe ancora meglio. Esistono infatti diverse alternative al caffè in grado di dare la stessa quantità di energia.

Le proprietà del caffè

Il caffè contiene centinaia di sostanze e le sue caratteristiche chimiche cambiano in base alla tipologia di pianta, del luogo di crescita e della lavorazione delle drupe, e anche della tostatura dei semi. La caffeina, nonostante rappresenti solo dall’1.3 al 2.4% di materia grezza del caffè, è la sostanza più nota e ha diverse proprietà farmacologiche. È la sostanza che caratterizza il caffè ma non è esclusiva di questa pianta infatti la troviamo in diversi vegetali come i semi di cacao, nelle foglie del tè, nelle bacche di guaranà e anche nelle noci di cola. Proprio grazie alla presenza della caffeina, il caffè rientra tra i cibi nervini, in grado quindi di stimolare il sistema nervoso. Nel caffè sono presenti, anche se in quantità minori, anche altre metilxantine, sostanze alcaloidi come la 1,3 di-metilxantina (chiamata anche “teofillina” presente in dosi maggiori nel tè) e la 3,7 di-metilxantina (chiamata anche “teobromina” e prevalentemente contenuta nel cioccolato).