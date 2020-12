Oroscopo Cancro 2021 – l’anno della ripartenza

Secondo l’oroscopo il 2021, caro Cancro, sarà l’anno della tua liberazione da Giove e Saturno in opposizione. Certo, dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare fin dai primi mesi del 2021, ma le soddisfazioni arriveranno e i cambiamenti che desideri da tempo prenderanno forma.

Oroscopo 2021 – Amore

Secondo l’oroscopo 2021 dovrai avere ancora un po’ di prudenza per qualche mese, ma quando comincerà un transito significativo di Marte, allora le porte si spalancheranno. Ci saranno buone occasioni per ritrovare la felicità.

Oroscopo 2021 – Lavoro

Se da un lato non avrai più a che fare con l’opposizione di Giove e Saturno, c’è da dire che i due pianeti dimostreranno scarso interesse nei tuoi confronti. Fatta eccezione per alcuni mesi più promettenti, dovrai riflettere con molta attenzione, prima di fare delle scelte importanti. Non tutto ti sarà regalato.

Oroscopo 2021 – Fortuna

Come indica l’oroscopo 2021 Giove non sarà in aspetto favorevole, ma nemmeno contrario e già è un gran cambiamento. Se vorrai realizzare le tue idee o raggiungere un traguardo importante dovrai contare soprattutto sulle tue forze e non attenderti dei colpi di fortuna inaspettati.

