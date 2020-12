Oroscopo Weekend – I segni più diplomatici dello zodiaco

Esistono persone con grandi capacità comunicative, e più dettagliatamente con un talento molto specifico in tal senso, ossia riescono a dare grande peso alle loro parole, ed essere estremamente convincenti, fino a cambiare le sorti di una conversazione. In maniera non dissimile dai diplomatici di professione, questi individui rientrano in una ristretta cerchia di personalità, solitamente identificabili dal proprio segno zodiacale.

Capricorno

Sono tra i segni più razionali e incredibilmente corretti dello zodiaco, oltre ad essere dotati naturalmente della capacità di farsi ascoltare immediatamente. Con grande arguzia, possono rapidamente cambiare la direzione di un discorso, migitare o anche sviluppare nuovi conflitti e confronti.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono dotati di un un senso della giustizia che è ben rappresenato simbolicamente proprio dalla bilancia, come oggetto. Raramente fa arrabbiare chi sta vicino, anzi, fa spesso da “paciere” e riesce in molti casi a mitigare gli animi in maniera il più delle volte totalmente spontanea.

Sagittario

Hanno l’innata capacità di sapersi districare molto bene tra le diverse problematiche che sembrano sfiorarlo soltato, dal punto di vista emotivo: inoltre nonostante sia un profilo mediamente empatico, è capace anche di distaccarsi il giusto per esaminare ogni situazione così da prenderla in esame in modo corretto. Analitici e razionali ai massimi livelli.

Pesci

Molto affidabili e leali, ma non chiedetegli di prendere spiccatamente le parti di qualcuno perchè andranno in difficoltà. Pesci da il meglio di se quando è libero di “restare fuori” dalle situazioni spinose ma è un vero maestro quando deve fare il mediatore.