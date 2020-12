PAGELLE ROMA TORINO Top e Flop

Partita molto interessante, l’ultima del turno infrasettimanale di Serie A prenatalizio, che chiude di fatto la 12° giornata di campionato.

Top Roma

Mkhitaryan: l’armeno conferma l’ottimo momento trovando il 7° goal stagionale con una fucilata improvvisa che apre le danze. Sempre pericoloso con le sue incursioni.

Pellegrini: prestazione di sostanza e qualità, che allontana forse in maniera definitiva le diverse critiche arrivate nel recente passato.

Flop Roma

Pau Lopez: riproposto come titolare anche in campionato, l’estremo difensore spagnolo è il protagonista assieme a Ibanez sul goal del Torino.

Bruno Peres: Gioca solo i primi 45′, poi viene sostituito: un clamoroso gol “ciccato” e un’ammonizione le unice cose, non positive, da segnalare da parte sua.

Top Torino

Belotti: ancora una oggi il capitano granata riesce a fare il possibile e anche di più: una gara già difficile, lo diventa ulteriormente quando il Toro resta in inferiorità numerica. Riesce comunque a segnare e rappresentare in ogni caso lo spirito granata

Bremer: Il più positivo della retroguardia anche in una partita complicata come questa, nonostante il rigore concesso su Dzeko al limite dell’area di rigore. E’ portato a fare gli staordinari ma mantiene quasi sempre la lucidità.

Flop Torino

Singo: il giovane talentuoso esterno lascia i suoi in 10 causa doppio giallo dopo un quarto d’ora dall’inizio del match. Nonostante il secondo giallo sia obiettivamente opinabile, la macchia resta.

Linetty: Non particolarmente positivo in fase di filtro, ne dal punto di vista offensivo. Non è una gara semplice ma non influisce minimamente.