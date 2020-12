Quanta cipolla mangiare al giorno? La risposta della medicina

La cipolla è un cibo molto versatile che fa da sfondo a diversi piatti rendendoli più saporiti e particolari. Basti pensare che il soffritto di cipolla sta alla base di moltissime preparazioni, come sughi, risotti, e chi più ne ha più ne metta.

Dunque, spesso mangiamo la cipolla all’interno di vari condimenti quasi senza accorgercene. Da questa considerazione nasce la domanda: quanta cipolla si può mangiare in un giorno?

In questo articolo risponderemo a questa e a tante altre domande e curiosità.

La cipolla si presenta in diverse forme, colori e varietà: può avere forma tonda, ovale, piatta, può avere un colore tendente al viola (come la rinomata cipolla di Tropea), dorato o bianco. Inoltre ci sono particolari cipolle che appartengono alla stessa famiglia dell’aglio, del porro, dello scalogno e dell’erba cipollina. Secondo uno studio sperimentale tutto italiano condotto dall’istituto Mario Negri di Milano in collaborazione con l’università di Milano, la quantità giusta di cipolla da consumare alla settimana corrisponde a 50 grammi. Se si rispetta questa dose, è stato notato che si riduce il rischio di ammalarsi di tumore allo stomaco di ben il 40%.

Quali sono i benefici della cipolla?

La cipolla ha diverse proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Ha un effetto diuretico rilevante, in grado di contrastare la ritenzione idrica più severa.

Protegge il fegato e ne stimola la produttività.

È un antidoto naturale contro le intossicazioni.

Riduce il rischio di patologie cardiovascolari.

Abbassa la pressione arteriosa nel sangue.

È un rimedio naturale utile in caso di tosse e raffreddore, in quanto attraverso le sue proprietà espettoranti, libera le vie respiratorie dall’eccesso di muco.

utile in caso di tosse e raffreddore, in quanto attraverso le sue proprietà espettoranti, libera le vie respiratorie dall’eccesso di muco. Abbassa il colesterolo e i trigliceridi.

Migliora l’umore perché aiuta a regolare gli ormoni, come la serotonina ad esempio.

perché aiuta a regolare gli ormoni, come la serotonina ad esempio. Ha delle spiccate proprietà anti-tumorali in quanto previene la formazione di tumori al colon e al retto.

in quanto previene la formazione di tumori al colon e al retto. Regola l’attività intestinale e, se mangiata cotta, può essere un ottimo lassativo.

e, se mangiata cotta, può essere un ottimo lassativo. Abbassa i valori della glicemia nel sangue.

Previene l’osteoporosi e rinforza le ossa.

e rinforza le ossa. Favorisce la digestione dei grassi.

La cipolla è ipocalorica: apporta infatti soltanto 26 calorie ogni 100 grammi.

Quando non mangiare la cipolla

La cipolla non andrebbe consumata la sera, in quanto non è un alimento facile da digerire (se consumata da sola e non all’interno di una preparazione più grande, come un sugo), inoltre a chi soffre di problemi gastrointestinati può avere come effetti collaterali dolori addominali e meteorismo. Inoltre, quando consumata cruda, aumenta il bruciore di stomaco nei soggetti già predisposti.

10 varietà di cipolla made in Italy

In Italia, le varietà più note ci cipolla sono:

la cipolla rossa di Tropea; la cipolla della Rocca; la cipolla bianca di Maggio; la cipolla grossa piatta d’Italia; la cipolla d’Agosto; la cipolla verdina di Firenze; la cipolla dorata Rotonda di Parma; la cipolla bianca gigante di Giugno; la cipolla rossa piatta di Bassano; la cipolla tonda di Milano.

Come tagliare una cipolla senza lacrimare

Tagliare una cipolla senza lacrimare è possibile. Infatti, per farlo basta semplicemente conservare la cipolla in frigorifero o in freezer per almeno un quarto d’ora prima di cominciare a tagliarla.