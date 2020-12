Santo di domani 18 Dicembre: chi era San Graziano

Nell’anno 250 furono inviati da Roma sette vescovi per evangelizzare la Gallia, fra questi vi era Graziano.

Gaziano obbedì agli ordini che gli erano stati impartiti, predicò il Vangelo nella Gallia Lugdunense , a Tours per ben cinquant’anni, dando vita anche alla diocesi di Tours. Tuttavia, gli inizi non furono affatto facili, data la grande ostilità che il popolo di Tours riservò nei suoi confronti, tanto da costringerlo a celebrare i rituali nelle catacombe. Nonostante ciò, il caparbio uomo non si arrese e superò ogni avversità, portando la sua sacra missione a compimento. Alla sua morte, lo seppellirono in un cimitero Cristiano nelle vicinanze di Tours. Successivamente, Martino di Tours fece spostare le sue spoglie nella chiesa dove poi venne costruita la cattedrale di Tours, oggi nota come ‘La Gatianne’, in onore del santo.

Il 18 Dicembre il martirologio Romano ha fissato la memoria liturgica di questo santo. Lo si celebra in tutta Italia, in particolar modo nella città di Arona, poiché è incluso fra i Santi che ne sono patroni. Va anche detto che ci sono molte piazze, vie o località che portano il suo nome. Inoltre, è anche ricordato come il protettore e il patrono di chi cerca oggetti che ha smarrito.