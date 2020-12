Andrea Zenga – Tutto su di lui – Età, compagna e Instagram

Andrea Zenga entrerà ufficialmente nella Casa questa sera: nelle ultime ore sono stati confermati gli ingressi di quattro concorrenti del Gf Vip 5. Per il pubblico però non si tratta di un volto sconosciuto, sia perchè è il figlio del grande ex portiere Walter Zenga sia per la sua passata partecipazione a Temptation Island.

Andrea Zenga ha sempre avuto il pallino della tv e sembra essere riuscito a fare il passo decisivo. Il reality di certo gli regalerà quella visibilità che tanto vorrebbe e gli permetterà di avere, forse, i riflettori puntati addosso.

Andrea Zenga: età, compagna e Instagram

Andrea Zenga nasce il 16 settembre del ’93 da Walter Zenga e la moglie Roberta Termali. Il rpimo è conosciuto per essere stato il portiere dell’Inter e della Nazionale, mentre la seconda è nota come conduttrice di programmi sportivi. I due però scelgono di separarsi qualche anno più tardi, lasciando Andrea e il fratello Nicolò in balia della sofferenza. Nel frattempo il secondogenito inizia a coltivare una grande passione per il calcio, diventando portiere e seguendo le orme paterne. Nel 2015 si fidanza invece con Alessandra Sgolastra: i due partecipano a Temptation Island 2019 per mettere alla prova il loro amore e si separano. “Ci conoscemmo durante il programma [Forza Italia, ndr]”, ha detto la Termali tempo fa a La Gazzetta dello Sport, “nell’89 nacque il nostro primo figlio Nicolò. Nel ’92 ci sposammo in comune perchè lui era già stato sposato. Un amore incredibile, durato fino al ’97. Non l’ho mai tradito: ero e sono per la monogamia, decisamente tradizionalista. Finì, lui stava già con Hoara Borselli con la quale si trasferì a Boston”.

Nel corso dell’esperienza televisiva, Andrea Zenga ha rivelato di non avere un rapporto idilliaco con il padre. A causa di alcuni scontri familiari mai del tutto chiariti, i due si sarebbero allontanati sempre di più. Quest’estate invece il suo nome è finito sotto ai riflettori dopo aver contratto il Covid mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Attivo su Instagram, non si conosce per adesso alcun particolare sulla sua vita privata. Non sappiamo infatti se al momento abbia una fidanzata oppure no.